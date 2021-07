Frankrike starter etterforsking av kjente klesmerker på grunn av tvangsarbeid

Xinjiang er kjent for sin store produksjon av bomull, rundt 20 prosent av verdens bomullsproduksjon er der. En rekke store internasjonale selskap har frem til nå kjøpt bomull fra den nordvestlige kinesiske provinsen, til bruk i klær og sko.

Menneskerettighetsorganisasjoner hevder at store deler av produksjonen foregår ved hjelp av tvangsarbeid, utført av personer satt i såkalte omskoleringsleire.

Fredag opplyste franske myndigheter at de har startet etterforskning av fire selskaper.

Selskapene som ifølge nyhetsbyrået Reuters skal gås etter i sømmene er:

spanske Inditex, som har merker som Zara og Massimo Dutti

japanske Fast Retailing som står bak Uniqlo

amerikanske Skecher

franske SMCP, kjent for merkene Sandro, Maje, Claudie Pierlot og De Fursac

Frankrike opprettet i 2013 en etterforskningsenhet for å bekjempe forbrytelser mot menneskeheten, folkemord og krigsforbrytelser. Det er denne enheten som har startet undersøkelser, etter at de i april fikk en anmeldelse av de fire selskapene i fanget.

Anmeldelsen ble levert inn i fellesskap av den franske antikorrupsjonsgruppen Sherpa, organisasjonen Ethique sur l’etiquette, den franske delen av The Clean Clothes Campaign, Uigur-instituttet i Europa og en uigurisk kvinne som har levd i en av de kritiserte leirene.

En kvinne plukker bomullen av bomullsplanter i Hami, Xinjiang. 80 prosent av Kinas bomullsproduksjon foregår i den nordvestlige provinsen. Bildet er tatt 9. oktober 2020. Innhøsting av bomull i Hami, Xinjiang. Bildet er tatt 9. oktober 2020. En arbeider sjekker produksjonen ved en bomullsfabrikk i Xinjiang Bildet er tatt 20. april 2021. Foto: Mark Schiefelbein / AP En arbeider flytter på store pakker med bomull fra Xinjiang. ved en godsterminal i Jiujiang i Jiangxi-provinsen Bildet er tatt 26. mars 2021.

Selskapene vil bevise sin uskyld

Det spanske kleskonsernet Inditex, som har åtte datterselskaper, sier i en uttalelse at de har klare retningslinjer som skal sikre at underleverandører ikke er involvert i noe som innebærer tvangsarbeid.

Franske SMCP opplyser at de vil samarbeide med etterforskerne, for å vise at anklagene ikke er riktige.

– SMCP samarbeider med leverandører over hele verden og gjentar at vi ikke har noen direkte leverandører i den aktuelle regionen, skriver selskapet. De legger til at de jevnlig kontrollerer selskapene de handler med.

Japanske Fast Retailing, som eier det populære merket Uniqlo, opplyser at de foreløpig ikke er kontaktet av franske myndigheter, men sier også at de ikke har noen forretningspartnere i Zinjiang.

Det japanske klesmerket Uniqlo er blitt svært populært i mange land. Foto: Kim Kyung Hoon / Reuters

– Men hvis og når en henvendelse kommer, vil vi bistå etterforskerne for å bekrefte at det ikke finnes tvangsarbeid i våre produksjonskjeder, heter det.

I mai ble et skjorteparti som skulle til amerikanske Uniqlo-butikker beslaglagt av tollvesenet i USA. Tollere mente at forbudet mot bruk av bomull fra den kinesiske provinsen var brutt.

I desember i fjor forbød amerikanske myndigheter import av bomull eller bomullsprodukter fra Xinjiang på grunn av brudd på menneskerettighetene de mener foregår der.

Det fjerde selskapet, den amerikanske skoprodusenten Skechers, opplyser for sin del til Reuters at de ikke vil kommentere en pågående etterforskning. De viser til en uttalelse de gav til nyhetsbyrået i mars. Da sa det California-baserte selskapet at de setter strenge krav til sine leverandører.

Gruppen som leverte inn anmeldelsen sa de ville komme med bevis for at de fire selskapene kjøper bomull fra kinesiske produsenter som baserer seg på tvangsarbeid.

De varslet også at anmeldelsen var den første av flere.

Det har vært en rekke protester utenfor franske klesbutikker mot forholdene uighurer og andre minoritetsgrupper skal leve og arbeide under. Dette bildet er tatt 19. mars i år. Foto: Loic Venance / AFP

Adidas og H&M er blant vestlige merker som har blitt utsatt for boikott fra kinesiske forbrukere, etter de tok beslutningen om ikke å bruke bomull fra Xinjiang. Foto: Ng Han Guan / AP

H&M utsatt for boikott

Svenske H&M gav allerede i fjor ordre om at deres underleverandører ikke lenger fikk bruke bomull fra Xinjiang. De uttalte seg også kritisk om forholdene i regionen.

Det førte til at klesgiganten ble fjernet fra kinesiske nettbutikker og apper.

Selskapet ble i tillegg utsatt for en boikottkampanje, ledet an av ungdomsorganisasjon i det kinesiske kommunistpartiet.

Også engelske Burburry, tyske Adidas og amerikanske Nike har fått merke boikotten, etter å ha tatt samme beslutning som H&M.

Kinesiske stjerner, som tidligere har promotert de vestlige merkene, har også trukket seg fra samarbeidet.

«Beklager, ingen varer funnet» var beskjeden kinesiske forbrukere fikk fra nettauksjonsplattformen Taobao. Foto: Mark Schiefelbein / AP

Én million i omskoleringsleire

FN og ulike menneskerettighetsorganisasjoner har anslått at rundt en million mennesker fra folkegruppen uigurene og andre muslimske minoritetsgrupper, har blitt holdt i såkalte omskoleringsleire.

FNs høykommissær for menneskerettigheter, Michelle Bachelet, har varslet at hun vil besøke den nordvestlige provinsen i løpet av året.

Human Rights Watch mener organisasjonen kan dokumentere at det foregår forbrytelser mot menneskeheten i Xinjiang.

Kina på sin side avviser den internasjonale kritikken på det sterkeste, både når det gjelder de omtalte leirene hvor personer fra minoritetsgrupper skal være tvangsplassert og at det pågår tvangsarbeid der.

Kinesiske myndigheter mener den pågående internasjonale kampanjen mot bomullsindustrien i Xinjiang har som mål å undergrave kinesiske selskaper med suksess, ifølge Bloomberg.