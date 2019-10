Frankrike splittet: Lesbiske og single skal få hjelp til å få barn

– Hvis jeg skal ha et barn til vil jeg at det skulle være lovlig, i Frankrike.

På fanget til Bénédicte Blanchet sitter 13 måneder gamle Esteban. Det tok to forsøk i Danmark, en plagsom hormonbehandling og et nytt forsøk på en klinikk i Portugal før Estaban kom til verden.

Født utenfor loven

Det er en historie om kunstig befruktning, som til nå har vært ulovlig i Frankrike.

– Blir det lov i Frankrike, vil det gi en aksept av våre familier og en offentlig godkjenning av mitt valg som foreldre. Endelige kan vi fortelle våre nærmeste at vi ikke er lovbrytere, sier Blanchet.

Ikke siden 2013, da Frankrike legaliserte ekteskap for homofile og lesbiske, har konservative grupper og den katolske kirken mobiliserte like sterkt. De ønsker å endre eller stanse forslaget til ny lov om bioetikk.

Overhodet for de katolske biskopene i Frankrike har sagt det er en plikt for alle bekymrede borgere å demonstrere mot loven.

Laetitia Manchon deler ut løpesedler som er kritiske til den nye bioetikkloven etter en gudstjeneste i Paris. Laetitia Manchon er medlem i den Nasjonale foreningen for katolske familier. Foto: Bram Verbeke / Headline/NRK

– Vi mobiliserer fordi vi anser det som veldig viktig at hvert barn har en far og en mor, sier Laetitia Manchon, fra den Nasjonale Foreningen for katolske familier.

Det er et komplekst og sammensatt lovforslag som det franske parlamentet nå debatterer og vedtar avsnitt for avsnitt.

I tillegg til at enslige kvinner og lesbiske par skal kunne få hjelp til ulike typer kunstig befruktning på det offentliges regning, vil også barna ha krav på å få vite sitt biologiske opphav. Et barn skal kunne vite hvem som er deres sæddonor når de blir voksne. Altså ved fylte 18 år.

Chris og Juliette fikk Michka for to år siden ved hjelp av en klinikk i Liege i Belgia. De ser frem til at familien, barnet og all helseoppfølging nå kommer innenfor lovlige rammer. Foto: Philip Lote / NRK

Presidenten advarte egne ministere

President Macron har advart sine egne ministere om at den nye loven kan føre til uro og protester.

– Loven åpner for en svært vid bruk av kunstig befruktning. Kravene til fruktbarhet er brutt ned. Vi går inn i en epoke med en «rett til å få et barn». Dette er noe vi er imot fordi disse barna bevisst blir fratatt en far, sier Caroline Roux som er internasjonal leder i Alliance Vita.

Alliance Vita er en allianse av ulike grupper som har stått i front for å redusere aborter i Frankrike. Deres medlemmer er alt fra leger og jurister til katolske kirkeorganisasjoner

Caroline Roux i Alliance Vita er av dem som leder protestene og lobbyarbeidet for å stanse at loven om bioetikk går igjennom i den formen den er foreslått. Foto: Bram Verbeke / Headline/NRK

I 2013 ble mange i Frankrike overrasket over de voldsomme protestene mot legalisering av ekteskap for homofile og lesbiske.

I disse verdispørsmålene fremstod Frankrike som mer delt enn mange klarte å forestille seg. Da, som nå, er Alliance Vita en av de sentrale aktørene bak protestene.

– Å diskutere er forankret dypt i enhver franskmann. Spesielt om disse spørsmålene gjelder familie, intimitet, seksualitet. Vi vil ta gatene. Det er positivt. Vi er engasjert i samfunnet vi bygger. Det er enda mer sant når det kommer til bioetiske problemer.

I Rui Saint-Martin ligger noen av Paris mest kjente barer for lesbiske. Der følger de spent med på om loven går igjennom de folkevalgte organene og blir en fransk virkelighet.

Le Bar Uf er et populært, men mindre aktivistisk utested en mange andre lesbiske barer i Paris. Foto: Philp Lote / NRK

De er også overrasket. Overrasket over at det som har vært lov Danmark, og i katolske land som Spania, Portugal og Belgia vekker så sterk motstand i Frankrike.

– I Frankrike er vi virkelig konservative i disse spørsmålene. Det er selvmotsigende når du sammenligner det med hvor sterkt frihet står som begrep.

– Jeg forstår det ikke, men jeg ser det kanskje også tydeligere fordi jeg bodde i Sverige og i Nederland. I Frankrike kommer folk fortsatt og spør «Jeg forstår ikke hvorfor du vil ha likhet». Det er underlig, sier Laelia Dard.

Den nye loven har gjort at få barn er noe Laelia Dard og kjæresten Sanne snakker om. Laelia (30) er fra Frankrike, mens Sanne (33) er fra Nederland. Foto: Bram Verbeke / NRK

En søster eller bror?

På stuegulvet i den ganske romslige leiligheten i Paris leker Bénédicte Blanchet med Estaban. Valget om å få barn alene var en stor beslutning. Før den nye loven var ikke en bror eller søster aktuelt. Nå er det noe alenemammaen tenker på.

Esteban har kastet om på livet til Bénédicte Blanchet. Å være alenemor er krevende, men likevel kan kanskje gutten en gang få en bror eller søster. Foto: Philip Lote / NRK

– Jeg vet ennå ikke om jeg vil ha et barn til. Esteban er fortsatt ung, men jeg er glad for at det blir lovlig. Det er mer sannsynlig nå at jeg vil få et barn til enn tidligere, sier Bénédicte Blanchet.