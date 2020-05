Frankrike satser på sykling i kampen mot koronaviruset

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Frankrike frykter at koronaviruset skal spre seg via offentlig kommunikasjon når samfunnet begynner å åpne opp og folk skal dra på jobb.

Før koronapandemien fraktet Paris-metroen over fire millioner passasjerer hver dag. Totalt reiser rundt ti millioner mennesker med offentlig kommunikasjon i Paris på en vanlig hverdag.

Stappfulle vogner og busser i rushtiden kan gi viruset veldig gode betingelser for å spre seg.

Et bud leverer varer med sykkel i Paris onsdag i denne uken. Foto: CHARLES PLATIAU / CHARLES PLATIAU

Betaler for reparasjon av sykler

Rundt 60 prosent av alle reiser i Frankrike er på under fem kilometer. Klima- og miljøminister Élisabeth Borne – som i Frankrike har tittelen minister for økologisk forandring – vil derfor at folk sykler mer.

Hun har derfor lansert en plan med flere tiltak for å få folk opp på sykkelsetene, skriver Le Parisien.

Tiltaket som har fått mest oppmerksomhet er at alle franskmenn får 50 euro – cirka 560 norske kroner – til å reparere syklene sine.

Folk får ikke pengene direkte, men de kan ta med syklene til over 3000 registrerte sykkelreparatører som kan olje kjeder, bytte bremseklosser og andre småreparasjoner.

Det er over 30 millioner sykler i Frankrike. To tredeler av dem står i kjellere og garasjer og samler støv.

Nå er håpet til ministeren er at mange nå vil finne frem de gamle syklene og ta dem til reparatørene.

– Vi vil bruke denne perioden til å fremme sykkelkulturen og sykkelen blir på en måte den lille dronningen av samfunnsåpningen, sier minister Borne.

De andre tiltakene er flere midlertidige parkeringsplasser for sykler og sykkeltreningskurs.

På Concorde-plassen midt i Paris er bilene nesten borte under koronapandemien. Foto: Michel Euler / Michel Euler

10-metersregel for joggere og syklister

Samtidig er det klart at Frankrike innfører en regel om at joggere og syklister må holde en avstand på minst 10 meter til hverandre når samfunnet åpner opp igjen 11. mai.

Generelt er regelen i Frankrike at det skal være én meters sosial sone mellom folk, men en studie av virusutbruddet antyder at dette ikke er nok avstand for joggere og syklister.

Studien antyder av viruset sprer seg raskere blant folk som er i bevegelse.

Flere byer i Europa

Også andre byer i Europa satser nå på å få flere folk til å sykle for å unngå at de stimler sammen på offentlig kommunikasjon, skriver BBC.

Den belgiske hovedstaden Brussel kunngjorde onsdag at de skal lage 40 kilometer ekstra sykkelstier.

I Milano har man utvidet fortauene og bygger 35 kilometer ekstra sykkelstier. Samtidig blir kapasiteten på byens metro redusert med opptil 30 prosent for å unngå smittefarlig trengsel.

I Berlin har myndighetene utvidet flere av byens sykkelveier i bredden for å ta unna økningen i antall syklister.