Det første kullet, bestående av 2000 tenåringer, startet på søndag, skriver France24.

Opplegget går ut på at 15- og 16-åringer skal tilbringe to uker hjemmefra for å lære seg å lese kart, førstehjelp og lignende.

De skal også trenes opp til hvordan de skal handle ved eksempelvis en naturkatastrofe, eller et terrorangrep.

Dette skjer to tiår etter at Frankrike kvittet seg med alminnelig verneplikt for menn, ifølge Deutsche Welle.

Mål om 800.000 deltakere hvert år

På tross av at det innledende kullet kun består av 2000 tenåringer, er målet på sikt å øke omfanget betraktelig til 800.000 ungdommer årlig og gjøre ordningen obligatorisk.

Ifølge France24 vil deltakerne måtte forlate hjemregionen til fordel for en annen region i landet og synge den franske nasjonalsangen hver morgen, alt iført marineuniform.

Med unntak av én time hver dag vil det være et mobilforbud under tiden opplæringen foregår.

Dette er for å få tenåringene til å gjøre ting sammen, uttaler statssekretær Gabriel Attal i det franske kunnskapsdepartementet, til Le Parisien.

Andre del av programmet er et toukers opphold hvor en eksempelvis kan jobbe i en frivillig organisasjon.

Kostnad: 1,6 milliarder euro

Men programmet blir ikke gratis.

Med en prislapp på 2000 euro per deltager vil totalprisen øke til 1,6 milliarder euro om målet om 800.000 deltakere nås, ifølge France24.

Ordningen har flere kritikere, som mener at det koster for mye og at det ikke er løsningen på mangelen på samhørighet i samfunnet.

– Vi deler myndighetenes bekymring for mangelen på sosial integrasjon, men vi tror ikke den nasjonale «borgerplikten» er riktig løsning, uttaler Orlane François, leder i studentforeningen FAGE, til AFP.