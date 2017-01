Frankrike forbyr gratis påfyll av brus

Selv om franskmennene ikke troner på overvektsstatistikken i Europa, velger myndighetene å være føre var, skriver BBC.

Under EU-snittet

En fersk undersøkelse viser at overvekt blant voksne i EU er mest utbredt på Malta hvor 26 prosent av den voksne befolkningen havner i kategorien overvektig. Italia havner nest sist med 10,7 prosent, mens Frankrike ligger under EU-snittet på 15,9 prosent med sine 15,3.

Verdens helseorganisasjon (WHO) har koblet sukkerholdig brus til både overvekt og diabetes, og anbefaler at man skattlegger drikkene for å få forbruket need og folkehelsa opp.

Franskmennene drikker årlig 65 liter brus, nest minst i Europa. Til sammenligning drikker britene nesten 107 liter i året, ifølge Le Figaro.

Trer i kraft i dag

I flere europeiske land opererer familierestauranter og kafeer med selvbetjente brusdispensere hvor kundene kan forsyne seg ubegrenset med påfyll.

Dette blir det nå slutt på i Frankrike hvor myndighetene nå har lagt ned forbud mot «drikk så mye du vil»-tilbudene.

Forbudet rammer alle offentlige spisesteder, inkludert gatekjøkken og skolekantiner.

Målet er å forhindre at spesielt unge franskmenn legger på seg for mye.

Møbelkjeden Ikea har allerede fjernet drikkeautomatene fra sine 33 varehus foran dagens lovendring, mens andre kafeer har vurdert å installere mikrochiper i brusbegrene for å hindre at kundene kan tappe seg påfyll, skriver Telegraph.

Frankrike startet kampen mot overvekt tilbake i 2004 da de byttet ut brus med frukt og vann i automatene på skolen. I 2011 ble ketsjup forbudt i skolekantinene og pommes frites kun tillatt én dag i uka.