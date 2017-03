Frankrike ber Tyrkia og Nederland besinne seg

Den tyrkiske utenriksministeren, Mevlut Cavusoglu, holdt søndag ettermiddag tale på et politisk møte med tyrkiske innvandrere i Metz øst i Frankrike.

Lørdag ble han og Tyrkias familieminister nektet å snakke på tilsvarende møter i Nederland. Det førte til store protester og demonstranter rev ned det nederlandske flagget på konsultatet i Istanbul .

Ministrene prøver å få tyrkere i utlandet til å stemme ja ved folkeavstemningen neste måned hvor velgerne skal ta stilling til om president Recep Tayyip Erdogan skal få mer makt.

Les mer: Tyrkisk politiker til Drammen for å drive valgkamp

Frankrike ga i motsetning til Nederland, grønt lys til at den tyrkiske utenriksministeren kunne delta på et politisk møte i Metz og rundt 800 tyrkere var møtt fram:

– Siden møtet ikke var en trussel mot offentlig orden, var det ingen grunn til å forby det. Med tanke på det spente forholdet mellom Tyrkia og flere EU-land, ber Frankrike landene om å besinne seg, sa den franske utenriksministeren, Jean-Marc Ayrault i en uttalelse, ifølge nyhetsbyrået AFP.

MØTE: Rundt 800 tyrkiske immigranter i Frankrike møtte fram for å høre den tyrkiske utenriksministeren i Metz. Foto: Elyxandro Cegarra / AP

– Ikke innblanding i fransk politikk

Frankrike mener altså at Cavusoglus deltakelse på politiske møter ikke ville utgjøre en fare for offentlig ro og orden eller at det ville være en utidig innblanding i fransk politikk.

Nettopp disse to argumentene har vært brukt i Tyskland, Nederland og flere andre europeiske land som begrunnelse for å nekte tyrkiske ministre og andre politikere å delta på politiske møter i disse landene.

Den franske utenriksministeren «ber også tyrkiske myndigheter om å unngå overdrivelser og provokasjoner.»

PROTESTERER: Flere protesterte i Istanbul mot at to tyrkiske ministre ble nektet adgang til Nederland for å delta på politiske møter. Foto: Emrah Gurel / AP

Nazibeskyldninger

På et folkemøte i Istanbul søndag, gjentok Tyrkias president, Recep Tayyip Erdogan sin krasse kritikk av Nederland og behandlingen av de to tyrkiske ministrene:

– Jeg har sagt at jeg trodde nazismen var over, men jeg tok feil. Nazismen lever i Vesten, sa Erdogan.

Erdogan advarte også mot at dette ville få diplomatiske konsekvenser for forholdet mellom de to landene.

Den nederlandske statsministeren, Mark Rutte, ber Tyrkia komme med en unnskyldning og sier at slike «provoserende uttalelser» ikke vil dempe spenningen mellom de to landene.

Han sa videre at Nederland ikke ønsker konfrontasjon med Tyrkia, men at de må vurdere nye tiltak hvis Tyrkia fortsetter med slike kommentarer.

– Nederland er «fascismens hovedstad»

Utenriksminister Mevlut Cavusoglu fulgte ikke oppfordringen fra franske myndigheter om å dempe seg. På møtet i Metz gjentok han presidentens kraftsalver mot Nederland som han kalte «fascismens hovedstad».

Cavusoglu varslet også tyrkisk gjengjeldelse mot Nederland og sa at det ikke lenger holder med en unnskyldning.

Han kommenterte også den nederlanske ambassadøren i Tyrkia som er i ferd med å reise hjem:

– Vi mener at han ikke trenger å komme tilbake til Tyrkia. Han vil ikke få komme inn i landet, sa utenriksministeren.

Samtidig takket han Frankrike som ga ham tillatelse til å delta på møtet. Det er rundt 700.000 tyrkiske immigranter i Frankrike.