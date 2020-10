Så langt er det svært sparsomme opplysninger som er kommet om den 47 år gamle mannen som nå sitter i avhør. Men det er altså mistanke om at han kan ha hjulpet 21 år gamle Ibrahim Issaoui i forbindelse med angrepet inne i Notre-Dame-katedralen i sentrum av Nice torsdag morgen.

Hardt skadet på sykehus

Flere franske medier melder om pågripelsen. Ifølge lokalavisa Nice Matin er 47-åringen mistenkt for å ha hjulpet den antatte gjerningsmannen, en 21 år gammel tunisier, ved å gi ham en telefon. Han ble pågrepet torsdag kveld.

Issaoui ble filmet av overvåkingskamera på jernbanestasjonen i Nice litt før klokken sju torsdag morgen.

Han gikk seinere de 400 meterne bort til kirken, der han på svært brutalt vis drepte tre mennesker, før han ble skutt og arrestert av politiet. Han ligger nå hardt skadet på et sykehus i Nice.

Nytt offer identifisert

Det ene offeret, en 60 år gammel kvinne, fikk hodet skåret av, bekrefter påtalemyndigheten. Den 55 år gamle kirketjeneren Vincent Loques fikk et dypt kutt i halsen og døde også av skadene.

44 år gamle Simone ble et av ofrene for knivdrapsmannen i Nice. Foto: privat/Facebook.

Ifølge avisa Nice-Matin ble et nytt offer identifisert i dag. 44 år gamle Simone, kun identifisert med fornavn, ble angrepet inne i kirken.

Til tross for alvorlige skader, klarte hun å flykte og ta seg inn i en nærliggende restaurant. Hun døde seinere av skadene. Hun var brasiliansk, men hadde bodd i Nice i flere år.

I tillegg til de tre drepte ble flere skadet.

Kirketjener Vincent Loquès var et av ofrene i Nice. Foto: Eric Ciotti / Twitter

Kirketjener Vincent Loquès er identifisert som et av ofrene etter knivterroren i Nice.

LES OGSÅ: Kirketjeneren er én av dem som ble drept i knivangrepet

Soldater vokter kirken Notre-Dame i Nice. Foto: Eric Gaillard / AP

Soldater utplasseres

Franske myndigheter skjerper nå sikkerheten over hele landet foran Allehelgensfeiringen til helgen. Landet er fortsatt i sjokk etter angrepet i Nice torsdag.

President Emmanuel Macron sa under sitt besøk i Nice torsdag at Frankrike er under angrep.

Han sa at 7000 soldater skal utplasseres ved landets kirker, for å øke sikkerheten.

Frankrikes president Emmanuel Macron besøker Nice, hvor angrepet fant sted på torsdag. Foto: Eric Gaillard / Reuters

Det er likevel ikke kjent om Macron og den franske regjeringen i større grad enn nå ønsker å aktivisere forsvarsalliansen Nato i kampen mot terrorismen.

Paragraf fem i forsvarsalliansens charter sier at ethvert land i alliansen har rett til å be om støtte, også militær, om det blir angrepet.

Terroristens mor i sjokk

I et intervju med TV-kanalen Al-Arabiya sier terroristens mor at hun er sjokkert over det sønnen har gjort. Hun forteller at han ringte henne og fortalte at han var i Frankrike, men sa lite om hva han hadde tenkt å gjøre.

– Du snakker ikke fransk, du kjenner ingen der, du kommer til å bo for deg selv, hvorfor har du dradd dit? sier moren fra familiens hjem i den tunisiske provinsen Sfax.

Ibrahim Issaouis bror sier til TV-kanalen at han fikk et bildet via telefonen som viste ham foran katedralen i Nice, der angrepet seinere fant sted.

– Han fortalte ingen ting om hva han hadde tenkt å gjøre. En nabo til Ibrahim Issaouis sier til Al-Aarabiya at den seinere terroristen ikke viste noen tegn til radikalisering før han dro fra Tunis.

– Krig mot islamistisk ideologi

– Frankrike står midt opp i en krig mot islamistisk ideologi, og nye angrep på fransk jord er sannsynlig. Det sa den franske innenriksministeren Gerald Damarnin i et intervju med radiostasjonen RTL fredag.

– Fienden er både intern og ekstern sa Damarnin. Vi må derfor være innstilt på at det kan komme hendelser som de vi har sett også i framtiden.

Mange franskmenn ville dele sine bekymringer om hendelsene i Nice i går. Fotballkjendisen Patrick Vieira tvitret at fotball kom i andre rekke i går kveld.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Franske myndigheter har hevet antiterrorberedskapen Vigipirate til høyeste nivå etter angrepet, som skjedde bare noen uker etter at historielæreren Samuel Paty fikk halsen skåret over etter å ha vist Mohammed-karikaturer i klasserommet.

LES OGSÅ: Ønsket læreren god høstferie timer før drapet