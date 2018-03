Fra Trump-kritikk til aktivisme under Oscar

Er Oscar-showet virkelig en arena for politikk?

Ja, mener rapperen og skuespilleren Common, som framførte sangen «Stand up for something» sammen med Andra Day i natt.

Låten hadde blitt omskrevet til å handle om både Metoo-kampanjen, strengere våpenlover og en mer liberal innvandringspolitikk.

Common er en amerikansk rapper og skuespiller. «Stand up for something» er låten han fremførte på årets Oscar, bak låten er det et politisk budskap. Foto: Kyle Grillot / AFP

Bak dem på scenen sto ti aktivister som kjemper for ulike saker i USA: Blant dem Nicole Hockley som mistet sin seks år gamle sønn Dylan i skolemassakren Sandy Hook i 2012, og Tarana Burke som startet #Metoo-kampanjen.

Black Lives Matter og urbefolkningen som kjempet mot en rørledning i Standing Rock i Nord-Dakota, var også representert.

–Dette er stedet for politikk. Det er en plattform der en kan nå seere fra alle deler av samfunnet, sier Common til Variety.

Aktivisten Kimmel

Årets Oscar-vert, programleder Jimmy Kimmel, har også brukt det siste året til å bli litt av en aktivist.

Etter han fikk en sønn med hjertefeil, har han startet en kampanje for å redde presient Obamas helsereform.

I fjor brukte Kimmel Oscar-scenen til å latterliggjøre president Trump så ofte han hadde sjansen. I natt nevnte han kun presidenten en gang.

Jimmy Kimmel ledet årets Oscar-utdeling. Han har i sitt talkshow latterliggjort Donald Trumps politikk flere ganger. Foto: Mark Ralston / AFP

Men han oppfordret i stedet vinnere til å bruke takketalene sine til å slå et slag for politiske saker:

– Vi vil ha action. Vi vil gi dere som vinner en plattform og et publikum dere kan bruke til å minne folk om viktige ting som like rettigheter for kvinner og menn, og hvor viktig det er å gå i demonstrasjonstoget til ungdommene fra Parkland 24. mars, sa Kimmel.

Da er 500 000 mennesker ventet til Washington for å demonstrere for strengere våpenlover.

LES MER: Se bildene fra den røde løperen

Korrespondent Tove Bjørgaas rapporterer fra den røde løperen Du trenger javascript for å se video.

Vil ha flere kvinner bak kamera

Metoo-opprøret som stadig raser i Hollywood mindre ennn fem måneder etter at Harvey Weinstein ble avslørt for systematisk sextrakassering og overgrep, fikk stor plass under utdelingen.

I flere taler og innslag beskrev kvinner hvordan hele filmbransjen må endre seg.

Tydeligst var Frances McDormand, som vant prisen for beste kvinnelige hovedrolle. Hun satte fra seg Oscar-statuetten på scenegulvet og ba alle kvinnene som var nominert til en pris reise seg.

– Vi har alle historier og prosjekter som trenger finansiering. La oss snakke sammen, sa McDormand.

Hun har et poeng. En kvinnelige regissør, Greta Gerwig var nominert i år. Det er første gang på åtte år en kvinnelig filmskaper er nominert til en Oscar.

Som vanlig var det en stor overvekt av eldre menn som vant Oscar-statuetter i natt.

Det er først og fremst DET kvinnene i Hollywood nå ønsker å gjøre noe med.

Frances McDormand vant pris for beste kvinnelige hovedrolle. I filmen Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, spiller hun en mor på jakt etter rettferdighet. Foto: Kevin Winter / AFP

Fortsatt trakassering

– Det er en ny tid i Hollywood med nye sjanser for oss alle, sa Jennifer Lawrence da hun delte ut prisen for beste regissør – til en mann.

Slett ikke alle er enige.

Både på toppen og på bunnen føler kvinner at verdens filmhovedstad lenge har vært svært en manneverden.

To kvinnelige sjåfører i filmbyen, som var med i en reportasje i Søndagsrevyen, mener det fortsatt er spesielt vanskelig for kvinner nederst på rangstigen å bli hørt når de klager på diskriminering og seksuell trakassering.

Brenda Ryan og Britta McCullough mener de er blitt skviset ut av jobbene sine som trailersjåfører på filmsett i Hollywood fordi de er kvinner. Nå saksøker de fagforeningen sin for diskriminering og sextrakassering fra mannlige kolleger over mange år. Foto: Lars Os / NRK

Britta McCullough og Brenda Ryan ønsker at kvinnelige filmstjerner skal kreve for eksempel kvinnelige sjåfører for å sikre kvinner jobb på alle nivåer i Hollywood.

Akkurat et slikt tiltak mot diskriminering tok Frances McDormand til orde for i sin takketale.

Innvandringsdebatt

Den tredje politiske saken det ble hyppig referert til under nattens utdeling, var situasjonen til de såkalte «drømmerne», unge innvandrere som kom ulovlig til USA som barn.

Situasjonen deres framover er svært usikker fordi president Trump og kongressen ikke er kommet fram til et kompromiss.

Kveldens største vinner, meksikanskfødte Guillermo del Toro, trakk fram sin egen innvandrerbakgrunn i talen sin.

Det gjorde også kenyanske Lupita Nyong'o og pakistanskfødte Kumail Nanjiani, da de delte ut pris.

Lupita Nyong'o har vokst opp i Kenya, Mexico og USA. Hun vant en Oscar for beste kvinnelige birolle i 2014. Foto: Valerie Macon / AFP

– Som alle i denne salen og alle som ser på hjemme, er vi drømmere. Vi vokste opp med drømmen om en gang å jobbe med film. Drømmer er fundamentet i Hollywood og drømmer er fundamentet i USA, sa tidligere Oscar-vinner Nyong'o med klar adresse til dem som ikke ønsker å la unge immigranter bli værende i USA.

Den handlet om både innvandring, våpenlover og Metoo-kampanjen.

Gjennom kveldens Oscar utdeling gikk en rød tråd av oppfordring til aktivisme.

Hyperpolitisert Hollywood

I et splittet USA blir Hollywood stadig med politisk.

Demokratene har alltid samlet inn en stor del av sine valgkampmillioner her, og Hollywood-stjerner går nå i bresjen for både våpenkontroll, Metoo, en mildere innvandringspolitikk og en mer aktivistisk klimapolitikk.

Men det øker også splittelsen i det amerikanske samfunnet.

Det er riktig at folk fra alle samfunnslag følger Oscar-utdelingen og budskapene fra både scenen og den røde løperen i maratonsendingen de kan se på ABC hvert år.

Men mange amerikanere identifiserer seg ikke med det som skjedde i Hollywood i natt. Fox news var raskt ute og beskyldte Jimmy Kimmel for å drive med dobbeltmoral etter først å ha oppfordret folk til å være positive for så å be dem bli aktivister.

Amerikanere på høyresiden sier de for lengst har sluttet å se på Oscar-showet, og avstanden til Hollywood økte utvilsomt for mange av dem i natt.