Musikken dundrer utover ørkensletten. Spektakulære strobelys- og flammeshow lyser opp nattehimmelen. Tusenvis av unge og kvinner hopper opp og ned i takt med musikken med glow-sticks i hendene.

Dette synet møtte dem som var innom Soundstorm – ett av verdens største musikkarrangement, i verdens kanskje mest konservative land. Et land hvor du tidligere risikerte å bli arrestert av det fryktede religiøse politiet for å spille musikk eller danse offentlig.

DANS: Titusenvis av saudi arabiske kvinner har strømmet til de mange internasjonale konsertene som har blitt arrangert i det konservative landet. Foto: Amr Nabil / AP

Men under ørkenfestivalen som ble arrangert nylig danset menn og kvinner så svetten sprutet til langt på natt. Mange av kvinnene var i ført tettsittende klær uten hodeplagg.

– Vi har ikke sett noe lignende så lenge jeg har levd, sier en av de euforiske unge saudiske kvinnene under festivalen.

– Menneskemengdene, musikken, og klærne var mildt sagt uvanlig for et land som Saudi-Arabia.

Underholdnings-Mekka

Bare den siste måneden har Saudi-Arabia var vertskap for over 200 artister som Justin Bieber, David Guetta og DJ Tiesto. Filmstjernen Hilary Swank var en av mange filmkjendiser som kastet glans over den første internasjonale filmfestivalen i Saudi-Arabia. I et land hvor kvinner tidligere har måtte dekke seg fra topp til tå var Swank i ført en svært utfordrende kjole etter lokal målestokk.

KJENDISER: Hollywood-skuespiller Hilary Swank var en av mange internasjonale toppkjendiser som de siste månedene har kastet glans over arrangement i Saudi-Arabia. Foto: PATRICK BAZ / AFP

Kongedømmet har med andre ord ikke spart på noe for å overbevise verden om at Saudi-Arabia er åpent for business, og at du bør legge din neste ferie dit. Derfor har man åpnet opp for online turistvisum.

Men hvorfor har landet, som praktisk talt var stengt for turister, og som har vært mest kjent for offentlige henrettelser og erkekonservative kultur, plutselig endret kurs?

Eneveldig kronprins

Det er én manns kongstanke. Mohammed bin Salman. Merk deg navnet. Han er kronprins i det søkkrike landet. Hans far er konge, men 36-åringen styrer i praksis det oljerike landet. Han er også forsvarsminister og sjef for det kongelige hoff. Med andre ord den mektigste mannen i Saudi-Arabia, og kanskje i hele Midtøsten.

Den rivende utviklingen og de sosiale lettelsene man nå er vitne til er en del av «Vision 2030», den unge prinsens ambisiøse plan for sitt land.

MEKTIG MANN: Kronprins Mohammed bin Salman styrer det aller meste i Saudi-Arabia. Foto: BANDAR AL-JALOUD / AFP

I løpet av de neste ni årene skal Saudi-Arabia moderniseres. Utenlandske investorer skal lokkes. Derfor må landet riste av seg stempelet som et strengt og konservativt sted. Og, landets økonomi skal bli mindre avhengig av oljevirksomhet.

Oljen står for nesten 90 prosent av inntektene til kongedømmet. Til sammenligning utgjør oljen rundt 20 prosent av den norske stats inntekter, som i langt større grad baserer seg på skatter og avgifter.

100 millioner turister

MBS, som han populært blir kalt i eget land, vil gjøre Saudi-Arabia til en turistmagnet. Han håper å tiltrekke 100 millioner besøkende i året innen 2030.

Den unge kronprinsen vil gjøre Saudi-Arabia til et internasjonal underholdnings-mekka, som ifølge de svulstige planene, skal overgå byer som Dubai som før pandemien tiltrakk nesten 17 millioner turister hvert år.

TURISTER: Saudi-Arabia har åpnet for online visumsøknader for turister. Her fra den historiske landsbyen Rijal Almaa. Foto: AHMED YOSRI / Reuters

Flyvende taxier

Juvelen i planen er opprettelsen av gigabyen Neom på rødehavskysten. Hit skal turister fra hele verden lokkes. Saudierne planlegger en høyteknologisk by omtrent på størrelse med Belgia.

Kystbyen skal ha flyvende drone-taxier, kunstig regn i ørkenen, og en menneskeskapt måne som vil lyse opp megabyen om natten. Drømmen om den hypermoderne byen er ikke billig. Prislappen ligger an til å komme på svimlende 4400 milliarder kroner.

Kronprinsen håper at «Vision 2030» skal generere millioner av arbeidsplasser, og gi staten sårt tiltrengte skatter og avgifter.

Velsmurt PR-maskineri

Men kritikerne mener at forandringene er overfladiske, og at de er en del av en utspekulert og godt planlagt renvaskingsstrategi. Kronprinsen har hyret noen av verdens beste PR-byråer for å selge bildet av et åpnere, mer moderat og moderne Saudi-Arabia, ifølge Amnesty.

– Saudi-Arabia bruker milliardbeløp på PR-tjenester fra Vesten for å bedre imaget sitt. Samtidig fortsetter forfølgelsene, torturen og halshuggingene, skriver Amnesty på sine nettsider.

Kritikere av regimet og kronprinsen blir dømt som terrorister og oppviglere, og kastet i fengsel i mange år, ifølge Amnesty. Mange risikerer å bli drept, som regimekritikeren Jamal Khashoggi. Journalisten var en av kronprins Mohammed bin Salman argeste kritikere. Han ble som kjent lurt inn på konsulatet til Saudi-Arabia i Istanbul og drept på bestialsk vis i 2018.

Som forsvarsminister blir dessuten kronprinsen sett på som en pådriver for krigen i nabolandet Jemen. Her har en Saudi-ledet militærkoalisjon bombet Houthi-opprørerne, som drev landets internasjonalt anerkjente regjering på flukt i 2015. I følge FN er Jemen en av de verste humanitære katastrofene i verden. 377.000 mennesker ha mistet livet i Jemen - direkte eller indirekte på grunn av konflikten som har rast.

RUINER: EN jemenittisk mann står i ruinene av huset sitt etter at Saudi-arabiske kampfly bombet nabolaget hans. Foto: MOHAMMED HUWAIS / AFP

Støttes av unge

Kritikken til tross, den unge generasjonen ser til å støtte kronprinsen ambisiøse planer for landet, skriver Time Magazine som har snakket med unge saudiarabere.

– I alle år har vi måttet reise utenlands for å ha det moro. Nå skjer alt fem minutter fra dørstokken vår, sier Abdullah Sarhan.

Det er spesielt de sosiale lettelsene i hverdagen som ønskes velkommen av de unge. Kronprinsen har med et pennestrøk fjernet en rekke regler som begrenset livene til spesielt kvinner.

Nå kan kvinner og menn sitte på kafeer og restauranter uten å frykte det religiøse politiet. De er så å si borte fra gatebildet. Kvinner er ikke lenger pålagt å gå med hodeplagg, og unge saudiske kvinner sees stadig oftere i fargerike klær med håret flagrende i vinden. De får lov til å kjøre bil, reise uten samtykke fra en mannlig verge, og ta jobber de tidligere var utestengt fra.

Det er spesielt på jobbmarkedet det har skjedd store forandringer for kvinner. Kvinnelig deltakelse i arbeidslivet er nemlig doblet siden Mohammed bin Salman tok makten i 2015. Kvinner utgjør nå 33 prosent av arbeidskraften i Saudi-Arabia.

– Før måtte jeg be min far om penger til alt. Nå er det jeg stolt over at det er jeg som bidrar økonomisk hjemme, sier Reham Al-Ahmed til nyhetsbyrået Reuters.

Den 24-år gamle studenten er den første kvinnen i familien som har gått ut i jobb. Hun jobber i en klesbutikk for damer.

Høyt utdannede kvinner

Saudi-arabiske kvinner er generelt høyt utdannet. Over halvparten av landets studenter som tar høyere utdanning er kvinner. De siste ti årene har kvinnelig deltakelse i privat sektor økt fra 56000 til nesten én million.

Tallene er stadig økende til tross for at stillingene kvinner blir tilbudt er lavtlønnede og lønnsforskjellen mellom menn og kvinner er på hele 49 prosent.

– Heldigvis er forandringen i gang, sier Rana Alturki. Hun er administrerende direktør i oljeselskapet Rawabi Holding, og beskriver hva slags holdninger hun ble møtt med for bare 10 år siden.

BEDRIFTSLEDER: Rana Alturki forteller om store endringer i kvinners arbeidsliv i Saudi-Arabia. Foto: Rawabi Holding

– Da jeg begynte å jobbe snakket ingen mannlig kolleger med meg. De ville ikke ta heisen med meg engang. Vi var til og med redde for å be om lønn. Men jenter i dag er tøffe. De går rett i lønnsforhandlinger og krever sin rett. De vet hva de er verdt.

Dette er friheter man kanskje tar for gitt i vestlige demokratier, men de er kjærkomne i Saudi-Arabia, ifølge Reema Juffali. 29-åringen er landets første racerbilfører.

– Før var landet vårt hermetisk lukket for omverdenen. Nå er det forandringer på gang og vi bør støttes.

Unge saudiere sier til Time at de håper verdenssamfunnet kan tone ned fordømmingen, og heller gå i dialog med dem.

– Folk må mene det de vil om oss, men jeg syns folk skal komme hit for å se forandringene med egne øyne, sier Juffali.