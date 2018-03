Fra dødelig skolemassakre til massedemonstrasjon mot våpen i USA

I forrige måned ble de utsatt for en dødelig skolemassakre. I dag marsjerer flere hundre tusen i gatene i USA ledet av overlevende elever fra Parkland i Florida, for å kreve at myndighetene innfører strengere våpenlover

Protestaksjonen som går under navnet «March for Our Lives» har samlet flere hundre tusen i gatene i Washington. I tillegg arrangeres det over 800 andre lignende protestaksjoner rundt om i USA.

Lørdagens massedemonstrasjon kan bli en av de største i USAs historie siden demonstrasjonene mot Vietnamkrigen på 1960- og 70-tallet.

Max Schachter fortalte om sønnen Alex (14) som mistet livet i skolemassakren i Florida. Du trenger javascript for å se video. Max Schachter fortalte om sønnen Alex (14) som mistet livet i skolemassakren i Florida.

LES OGSÅ De ti dødeligste skoleskytingene i USA

Krever endring

Cameron Kasky (17) en av lederne for #March for our Lives ble møtte av massiv jubel fra de hundretusenvis av unge som sto klart til å marsjere opp gaten fra Pennsylvania Avenue mot Det hvite hus.

Stemmen sviktet da Kasky leste opp navnene til alle som ble drept under den siste skolemassakren i Florida.

– Vi må stå ved siden av de vi mistet og reparere verden som sviktet dem. Marsjen er ikke klimakset til denne bevegelsen men starten til en tryggere fremtid for vår generasjon, sa Cameron Kasky.

Mange av dem som deltar er ungdommer som for første gang skal stemme i høstens mellomvalg til Kongressen. Ungdommene krever strengere våpenkontroll og vil blant annet at politikerne skal vedta en lov som forbyr automatvåpen som ofte er blitt brukt i masseskytinger på amerikanske skoler. Et annet krav er strengere bakgrunnssjekk av folk som vil kjøpe våpen.

Foto: AARON P. BERNSTEIN / Reuters

Vil kjempe

Den amerikanske skuespilleren Cassie Scerbo var tidligere elev ved Stoneman Douglas High School.

– Jeg ville ikke vært noe annet sted i hele verden akkurat nå. Det som skjedde 14. februar knuste hjertet mitt i utallige biter. Men jeg velger å plukke dem opp igjen og bruke dem til noe godt. Vi skal kjempe, protestere og forsikre oss om at forandringer gjøres, sa Scerbo.

Sammen med flere hadde skuespilleren laget en musikkvideo som ble spilt for publikumet.

– Til alle dere 17 engler i himmelen: Vi elsker dere, står sammen med dere og vi går for dere, ropte hun.

– Var ikke Parkland nok? Sandy Hook? Pulse? Las Vegas? Du trenger javascript for å se video.

Skolemassakren ved Marjory Stoneman Douglas High School i Parkland, Florida, hvor 17 medelever og lærere mistet livet, føyde seg inn i en lang rekke massakrer ved amerikanske skoler.

Reaksjonene som fulgte i kjølvannet av den, var de sterkeste USA har sett på lenge, og det har gitt mange håp om at det kan være mulig å påvirke politikere både i Kongressen og på delstatsnivå til å faktisk gjøre noe.

Foto: LEAH MILLIS / Reuters

Fredag foreslo Trump-administrasjonen et fullstendig forbud mot såkalte bump stocks, som omgjør halvautomatiske våpen til helautomatiske. Ellers har amerikanske myndigheter kun gjort mindre endringer i våpenlovene, og president Donald Trump har foreslått å bevæpne enkelte lærere med skytevåpen.