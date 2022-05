Først var det «partygate», der en vindrikkende statsminister Boris Johnson ble anklaget for å ha brutt koronareglene.

Labour-leder og politisk motstander Keir Starmer krevde Johnsons avgang. Nå er Starmer selv i trøbbel, etter en video som viser ham drikke øl sammen med kolleger. Det har selvsagt fått navnet «beergate».

Politiet i Durham kunngjorde fredag at det etterforsker Keir Starmer for mulige brudd på koronareglene i april i fjor.

– Hvis han blir bøtelagt, må han vurdere stillingen sin, sier Labour-profilen Diane Abbott om sin egen partileder til radiostasjonen LBC.

Avviser regelbrudd

Det skal ha kommet ny informasjon om tilstelningen der Starmer og kolleger drakk øl og spiste mat på et partikontor mens det var ulovlig med samlinger innendørs.

Selv mener Starmer at det hele er en storm i et ølglass.

Labour-leder Keir Starmer har gjentatte ganger krevd statsminister Boris Johnsons avgang på grunn av «partygate». Nå kan han møte seg selv i døra. Foto: JESSICA TAYLOR / AFP

– Jeg var på jobb i dette kontoret. Vi tok en pause for å spise. Det var ingen fest, ingen regelbrudd. Det er jeg sikker på, sier han.

Men søndag kunne avisa Mail on Sunday sitere fra et hemmeligstemplet dokument som tilsynelatende motsier Starmers forklaring. Det viser planene for partilederens besøk.

Starmer skulle ikke fortsette å jobbe etter middagen, slik han har hevdet. Det kan svekke hans argument om at måltidet var en del av arbeidsdagen. Ifølge dokumentet var middagen det siste punktet på programmet den dagen.

Slik ser forsiden av Mail on Sunday ut 8. mai 2022. Foto: Skermdump av Mail on Sunday

Dokumentene viste også at partiets nestleder Angela Rayner skulle være til stede. Hun er ikke synlig på bildene av samlingen, og partiet nektet først for at hun var der.

Senere innrømmet Labour at det var gjort en «ærlig feil» og at hun var til stede.

Vitne mener Starmer løy

Ifølge avisa skal et vitne være villig til å forklare seg for politiet om at tilstelningen brøt de gjeldende koronareglene i april i fjor.

Vitnet skal ha sagt at Starmer og kollegene ikke arbeidet.

– De bare drakk seg fulle. De var bare der for moro. Det er ikke noe jeg er villig til å forsvare, skal vitnet har uttalt.

Politiet i Durham kom tidligere frem til at samlingen med Starmer ikke brøt koronareglene. Hvis de nye opplysningene nå gjør at politiet kommer til den motsatte konklusjonen, kan Labour-lederen vente seg et økende press for å gå av.

Lokalvalget forrige uke ble ingen brakseier for Labour og flere spør seg om Keir Starmer er rett mann til å lede partiet frem mot neste parlamentsvalg i 2024. Foto: SCOTT HEPPELL / Reuters

Keir Starmer er også presset etter at Labour ikke gjorde noe stort gjennombrudd i lokalvalget torsdag. Det blir stilt spørsmål ved om han er den rette til å lede partiet frem mot neste parlamentsvalg om to år.

Økende press mot Starmer

Nå blir også han beskyldt for å være en løgner og en hykler, slik han selv har beskyldt statsminister Boris Johnson for å være.

– Det å bli etterforsket eller å få en bot er ingen grunn til å gå av – med mindre man daglig har hevdet at det er nettopp det, og krevd andres avgang. Han [Keir Starmer] har ikke noe annet valg enn å trekke seg, takket være sin egen skinnhellige hykleri, sier kulturminister Nadine Dorries.

Labour har argumentert med at det er forskjell på Starmers «beergate» og Johnsons «partygate» fordi «beergate» ikke var planlagt.

– Det var en stor forskjell. Han [Starmer] tok en pause for å spise før han fortsatte å jobbe, mens festene i Downing Street var planlagte sosiale samlinger, sa Labours talskvinne Louise Haigh til BBC forrige uke.

Dokumentet Mail on Sunday har fått tak i, kan tyde på noe annet.