Fox News-vert beklager for å ha kalt Trump og Kim «to diktatorer»

Programlederen for tv-programmet «The Fox and Friends», Abby Huntsman, på president Trumps favorittkanal Fox News, unnskyldte seg søndag etter å ha kalt det kommende toppmøtet i Singapore for «møtet mellom de to diktatorene».

ANKOM SINGAPORE: Det var mens hun og Anthony Scaramucci kommenterte Trumps ankomst til Singapore at Abby Huntsman forsnakket seg. Foto: Saul Loeb / AFP

Huntsman, som er datteren til USAs ambassadør i Russland Jon Huntsman, snakket om Trumps ankomst i Singapore sammen med tidligere kommunikasjonssjef i Det hvite hus, Anthony Scaramucci, da hun kalte de to statslederne for diktatorer.

– Uansett hva som skjer under møtet mellom de to diktatorene, er det vi ser nå historie, kommenterte Huntsman da bilder av Trump som gikk ut av presidentflyet Air Force One i Singapore søndag.

Beklaget

Scaramucci, som bare hadde en elleve dager lang karriere som kommunikasjonssjef i Det hvite hus, kommenterte ikke eller rettet på Huntsmans tabbe. I stedet sa han:

KORT KARRIERE: Anthony Scaramucci hadde en kort karriere i Det hvite hus som kommunikasjonssjef. Han fikk bare elleve dager i jobben. Foto: Pablo Martinez Monsivais / AP

– Ja, fordi Trump tar sjanser, han er villig til å bryte reglene for hva man gjør i et møte som dette, fordi han vet at om han går på et møtet som dette, så øker han sjansene for fred i verden. Så vi må gi han ros for å være der, sa Scaramucci.

Senere i programmet fikk trolig programleder Huntsman beskjed om hva hun hadde kalt Donald Trump og Kim Jong-un, og hun unnskyldte seg og sa:

– Jeg vil gjøre oppmerksom på at det jeg sa tidligere ... Noen ganger på direkte tv sier man ikke alt helt riktig. Jeg kalte både president Trump og Kim Jong-un for diktatorer. Jeg mente ikke det, og det var feil, så jeg sier unnskyld.

Huntsman har også gjentatt unnskyldningen på sin Twitter-konto.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.