I 2018 ble Ron DeSantis valgt inn som Florida-guvernør med et nødskrik. 0,4 prosentpoeng skilte ham fra motstanderen.

Fire år senere gjør DeSantis et brakvalg. 19,4 prosentpoeng er avstanden til motstanderen Charlie Crist.

Florida, som tidligere var en vippestat, har blitt ildrød.

Selv om vi fortsatt venter på resultatene fra Georgia, Arizona og Nevada, er det et ganske skuffende mellomvalg for republikanerne. Her skiller historien om DeSantis seg ut, mener USA-ekspert Jan Arild Snoen.

Jan Arild Snoen er journalist og spaltist i Minerva, og følger amerikansk politikk tett. Foto: Philippe Bédos Ulvin / NRK

– Nå er det mange som begynner å tenke på hva som skjer etter Trump, sier han.

Snoen er blant flere som peker på den 44 år gamle krigsveteranen DeSantis som en mulig ny leder for Republikanerne.

– Den største vinneren av mellomvalget var uten tvil guvernør Ron DeSantis. Hans brakvalg i delstaten Florida var fantastisk, skriver kommentator Liz Peek i Fox News.

Avisen New York Post har allerede omdøpt DeSantis til «DeFuture» («DeFremtid»).

Tsunami og bølgeskvulp

I forkant av valget var det mange som forventet at republikanerne ville gjøre et svært godt mellomvalg.

Partiet uten presidenten pleier å gjøre det godt i mellomvalget. I tillegg er president Biden upopulær, og økonomien går dårlig.

Men i mesteparten av landet ble den varslede røde bølgen til et ganske beskjedent bølgeskvulp, kommenterer Jan Arild Snoen.

Tilhengere av Ron DeSantis veiver med cubanske flagg under valgvaken i Tampa. Foto: GIORGIO VIERA / AFP

Et av høyresidens eneste lyspunkt er DeSantis' overlegne seier.

– I Florida var det ikke bare en bølge, det var en tsunami. Når DeSantis vinner med nesten 20 prosent et sted der Trump vant med 3 prosent i 2020 og én prosent i 2016, så er det ganske voldsomt, understreker Snoen.

– Det betyr at DeSantis har gjennomslag i nesten alle velgergruppene. Det ser også ut til at han drar med seg hele Det republikanske partiet i Florida. Mange på republikansk side håper at han nå skal gjøre det nasjonalt, sier Snoen.

Hvem er Ron DeSantis? Foto: Lynne Sladky / AP Ekspandér faktaboks Ron DeSantis, født 14. september 1978 (44 år gammel) i Jacksonville Florida. Av 100 prosent italiensk opphav over fire generasjoner.

Studerte historie ved Yale og jus ved Harvard.

Tjenestegjorde som offiser og advokat for det amerikanske forsvaret fra 2004 til 2010. Ble sendt til både Guantanamo Bay og Irak.

Ble valgt inn som republikansk representant i Kongressen i 2012 fra Floridas 6. distrikt, der han ble leder for underkomitéen for nasjonal sikkerhet.

Ble valgt inn som guvernør i Florida i 2018, med stor hjelp fra daværende president Donald Trump.

Gjenvalgt som guvernør med over 19 prosentoeng forsprang til motstanderen Charlie Crist.

Ron De Santis fikk stor støtte fra Donald Trump da han først stilte til guvernørvalget i Florida i 2018. Nå er de to rivaler. Foto: Chris O'Meara / AP

Trumpismen uten Trump?

DeSantis har de fire siste årene gått fra å være ganske ukjent til å bli en viktig spiller på nasjonalt nivå i USA.

Det har han gjort ved å markere seg i mange av de samme sakene som Trump.

– Hans håndtering av covid har nok vært viktig her. Der har han valgt å ikke stenge ned så mye og ikke gjøre det obligatorisk med vaksine. Det har han tjent på, forklarer Snoen.

– I tillegg har han markert seg i denne kulturkrigen som man snakker om i USA. Den handler om rase, amerikansk historie, hva som skal undervises på skolen, debatten om transidentitet, og så videre. Der har han markert seg tydelig på den konservative siden, og den har betydelig gjennomslag.

Guvernør Ron DeSantis fikk mye ros for gjenoppbyggingen av Florida etter den voldsomme orkanen Ian. Her er han på befaring i et hardt rammet område sammen med kona Casey og president Joe Biden og kona hans Jill. Foto: EVELYN HOCKSTEIN / Reuters

Men noen Trump-kopi, er DeSantis ikke.

– Der hvor Trump er mer opptatt av å være på TV og holde taler, oppfattes det som at DeSantis er opptatt av å styre staten sin. Folk i Florida er rimelig godt fornøyd med det, sier Snoen.

Han sier Trump er den store taperen i mellomvalget.

– Det er flere av valgene i de viktige statene der Republikanerne burde ha fått senatoren, som de nå taper på grunn av Trump, påpeker Snoen.

– Det er dermed på grunn av Trump at de ikke har kontroll i Senatet. Det er min tolkning, og det er en del i partiet som begynner å tenke sånn også. Og da er det lettere å komme over i det jeg kaller Trumpismen uten Trump, sier USA-eksperten.