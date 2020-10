Fotball med familien og middag hjemme

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Det høres kanskje ikke så alvorlig ut, men for en franskmann og en brite er middag og fotball noe man ikke tuller med, og det kan bli verre.

– Det ser ut som det kan bli en dramatisk høst i Europa. Ikke like alvorlig som i mars, men på full fart i den retningen. Forrige uke økte smittetallene med 34 prosent, sier Espen Nakstad assisterende helsedirektør i helsedirektoratet.

Hjemmekveld

Det summet rundt restaurantbordene og i barene i Paris i går. Det var siste kveld på by'n for mange franskmenn.

I kveld stenger alt klokken 21.

– Vi må bare nyte det så mye som mulig. Vi skal på restaurant, gå fra bar til bar og spasere på Champs-Élysées, sier 19 år gamle Kurty Magdelo, og han var ikke den eneste som nøt den siste kvelden ute i Frankrikes hovedstad.

Byens barer var smekkfulle.

Det var mange som nøt de siste dager med åpne barer i Paris denne uka. I kveld stenger alt klokken 21. Foto: Lewis Joly / AP

Lunsj, men ikke middag

De franske myndighetene går drastisk til verks i kampen mot smitteoppblomstringen, og rundt 20 millioner franskmenn har fått beskjed om å holde seg hjemme på kvelden.

Grunnen er at de frykter den nye bølgen med smitte skal overbelaste sykehusene.

Men alle er ikke enige.

Restauranteiere har lenge klaget på et tiltak som de ikke skjønner poenget med, så lenge avstandsreglene blir overholdt. Mange viser til at seks personer gjerne kan møtes til lunsj, men middag er ulovlig.

Marseilles borgermester Michele Rubirola, som selv er utdannet lege, mener tiltaket er håpløst og kaller det et misforstått forsøk på å dekke over at regjeringen ikke har brukt de siste månedene til å styrke sykehusene.

For å ta en tur ut med hunden under portforbudet trengs det en signert attestasjon, eventuelt en elektronisk på mobilen. Hvis ikke, vanker det en bot på 135 euro.

Fotball i stua

Frankrike er ikke det eneste landet med høye smittetall de siste ukene. Over kanalen ser det også mørkt ut. I Storbritannia har i underkant av 20.000 blitt registrert smittet hvert døgn de siste dagene. Det er mange.

Og verst er det i Liverpool. Den eneste byen som er definert som en kategori 3-by. Det vil si at folk som bor eller er i Liverpool ikke kan møte noen som ikke er i deres egen familie eller en annen utvalgt familie, en såkalt «support bubble».

Det har skapt voldsomme reaksjoner.

På onsdag angrep store folkemengder politiet og byens ordfører kaller folks oppførsel en «skam», skriver BBC.

Resultatet er ingen pub, ingen bar og ingen alkoholservering.

Akkurat i dag ville de vært smekkfulle. For i dag er derbydag.

Byens to store fotballag, Liverpool og Everton, møtes nemlig klokka 1330, men den må alle se hjemme med egen familie.

Nå vurderes det også om Manchester skal defineres som en kategori 3-by mens London er i kategori 2, skriver BBC.

Grunnen er enkel. De frykter at sykehusene blir overbelastet.

– Trenden har vært klar siden august. Først gjenåpner samfunnet, så begynner de unge å smitte hverandre. Det går litt under radaren fordi de ikke blir syke og de tester seg ikke. Men så smitter de foreldre sine, så kommer sykehusinnleggelsens. Til slutt snakker vi om intensivkapasiteten og så kommer dødsfallene. De økte faktisk med 16 prosent i forrige uke i Europa, sier Nakstad.

I Liverpool merker de dette på kroppen og før helgen gikk legene på byens sykehus ut på sosiale medier og tryglet om at folk følge reglene. For ifølge lokalavisen Liverpool Echo var 30 personer innlagt med korona for en måned siden. Nå er det over 300.