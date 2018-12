Forventet levealder i USA faller

Det ble registrert litt over 2,8 millioner dødsfall i USA i fjor, viser de ferske tallene fra det nasjonale helsesenteret, CDC. Tre aldersgrupper peker seg ut med en økning fra året før.

Gruppen på 85 år og eldre er naturlig. Det blir flere gamle mennesker i USA, og derfor dør det også flere av dem. Det som fører til bekymring i det nasjonale helsesenteret, er økningen i aldersgruppene 25–34 og 35–44 år.

– Denne statistikken er en klar advarsel om at vi mister for mange amerikanere, for tidlig og for ofte, av grunner vi kan forhindre, sier lederen for CDC, Robert R. Redfield i en uttalelse.

Selvmord og overdosedødsfall

Kategorien «utilsiktede skader» har en økning fra året før. Innenfor denne sekkeposten er det mange forskjellige dødsårsaker. Trafikkulykker krever mange liv, men der går tallet ned. Den største enkeltposten er forgiftninger.

Bant forgiftningsdødsfallene regnes også overdoser, som økte med nesten ti prosent fra året før. Hele 70237 mennesker døde av dette i USA i fjor.

Selvmord er derimot en egen post i dødsstatistikken, som også viser en klar økning. 47173 mennesker tok sitt eget liv i USA i fjor.

Hvorfor er det slik?

CDC forsøker ikke å gi en forklaring på tallene de presenterer. Lederen sier bare at alle må arbeide sammen for å reversere denne trenden. New York Times har snakket med flere om tallene, og viderebringer noen betraktninger.

Dr. William Dietz, fra George Washington University, mener mange mennesker strever under vanskelig økonomiske forhold. Han tror også at folk blir påvirket av det økende inntektsgapet og polariseringen i politikken.

– Jeg tror at folk føler en stigende håpløshet. At det fører til mer bruk av rusmidler og potensielt til selvmord, sier Dietz til New York Times.

Tallene fra CDC viser at den største økningen i både selvmord og overdosedødsfall har skjedd på landsbygden. Staten Vest-Virgina er den hardest rammede.

Mindre tro på framtiden

Hva folk forventer ut av livet sitt, er gjenstand for mange forskjellige undersøkelser. En rekke studier gjennomført i USA de siste par årene, viser en klar endring fra før. Nå tror et knapt flertall av amerikanerne at det ikke vil bli bedre i framtiden.

Før har amerikanerne alltid trodd at deres barn vil få det bedre enn dem selv. Slik er det ikke nå.

– USA er ett av verdens rikeste land, men amerikanerne er temmelig pessimistiske om barnas økonomiske framtid, skriver Bruce Stokes fra Pew om forskningssenterets undersøkelse.

Ikke dårlig i USA

At den forventede levealder går ned i USA, betyr ikke at ett barn født nå kommer til å dø relativt ung. Rent statistisk, så vil en nyfødt amerikaner få 78,6 temmelig gode år.

Selv om mange strever, så er levestandarden i USA fortsatt meget høy. Den er riktignok ikke er bedre enn i de nordiske landene, til tross for at Det hvite hus hevdet akkurat det tidligere i år.

Og til tross for at det store flertallet av amerikanere føler at samfunnet har blitt mindre sikkert, så er de tryggere nå enn sannsynligvis noen gang tidligere i historien.