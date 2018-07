– De har det forferdelig. De er ekstremt lei seg og klarer ikke å fokusere på asylintervjuene sine, men det må de jo om de skal få se barna sine igjen.

Immigrasjonsadvokaten Jodi Goodwin møter NRK i den intense sommerheten utenfor porten til Port Isabel Detention Center.

MOTTAK: Transittmottaket Port Isabel Detention Center i Texas Foto: David J. Phillip / AP

Det er et stort, lukket transittmottak som minner om et fengsel, et par mil fra grensen mot Mexico.

Her sitter flere tusen mennesker som kan bli deportert, og blant dem rundt 300 foreldre som er blitt fratatt barna sine.

ADVOKAT: Jodi Goodwin kommer til Port Isabel Detention Center hver dag for å hjelpe mer enn 20 klienter få fortgang i sakene sine. Det er rettsapparatet de må satse på, mener hun. Foto: Tove Bjørgaas / NRK

Seks måneder gammel baby

I dag skal Goodwin møte 16 klienter som ble fratatt barna sine like etter at de kom over grensen til USA. Noen av dem har ikke sett sine siden midten av mai, og barna er spredt over hele USA.

– Det minste av barna jeg representerer er bare 6 måneder gammelt.

– Barna befinner seg i California, Michigan, Florida, New York. Ja, i hele landet.

Sa opp og delte videoopptak

Det er svært vanskelig for mediene å få tilgang til foreldre og barn som er blitt skilt.

Men ved barnemottaket i New York sa en ansatt i forrige uke opp jobben sin før hun lekket et mobilopptak til MSNBC. Opptaket viser en utrøstelig liten jente som heter Jessica og sier hun savner mammaen sin.

Mange foreldre har brukt flere uker bare på å finne ut hvor barna deres, befinner seg, forteller Jodi Goodwin.

Tror mannen blir deportert

Jessica Campos kommer kjørende fram til porten ved Port Isabel med en baby i baksetet. Hun og sønnen på fem måneder skal besøke pappa.

– Han ble stoppet av politiet 18. mai. Han har ikke papirer fordi han er her ulovlig.

– Advokaten vår sier det bare er 30 prosent sjanse for at han får bli i USA.

Jessica forteller at mannen har vært i USA siden 2001, men at immigrasjonspolitiet ICE har lagt til en fyllekjøringsdom i mappa til mannen.

KAN BLI TVUNGET: Jessica Campos og sønnen på fem måneder tror de kan bli tvunget til å flytte over grensen til Mexico fordi pappa i huset vil bli deportert. Foto: Tove Bjørgaas / NRK

– Det virker som det er nok for å bli deportert nå.

– Hva gjør du da?

– Hva kan jeg gjøre? Vi må vel flytte til Mexico, sier Campos med gråt i stemmen.

Bli lokket med deportasjon

Det er rettssystemet som er foreldrenes sjanse til å få bli i USA.

27. november avgjorde en føderal dommer i California at alle barn som er blitt tatt fra foreldrene må gjenforenes med dem innen 30 dager. Er barnet under fem år skal det gjenforenes innen 15 dager.

Jody Goodwin har ikke tro på at Trump-administrasjonen vil etterleve dommen.

– Det virker ikke som det finnes noen koordinert plan for hvordan gjenforeningen skal skje, sier hun.

President Trump har uttalt at foreldrene som frivillig vil la seg deportere, skal få igjen barna.

Jodi Goodwin forteller at et selv-deporteringsskjema har begynt å sirkulere inne i senteret.

– Desperate foreldre blir lovet at de skal få tilbake barna så snart de er klare for deportasjon, men de bør ikke det, mange av barna har reelle beskyttelses behov.

Goodwin tror imidlertid mange foreldre kan bli så desperate at de lar seg friste.

– De klarer ikke å konsentrere seg om noe annet enn hvordan de skal få se barna igjen, sier advokaten.

Nasjonaldag med bismak

I grensebyen McAllen tenker mange på hva det betyr for dem å bo på den amerikanske siden av grensen i dag, på nasjonaldagen 4. juli.

– Disse barna er mennesker og må få være sammen med foreldrene sine. Jeg tør ikke å tenke på at noen skulle ta fra meg datteren min, sier Yvette Alenis og tar et godt tak rundt datteren Anita (3).

VISER STØTTE: Linda Yvette Alenis har tatt med datteren Anita til nasjonaldagsparaden i Mc Allen på grensen til Mexico. Foto: Tove Bjørgaas / NRK

Jacob Gamacho er ikke enig.

– Vi er et land med lover. Disse foreldrene visste at de tok en stor sjanse da de tok med barna på den farefulle ferden hit. Men jeg synes jo ikke nødvendigvis det er riktig at de skal være adskilt på ubestemt tid.