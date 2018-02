Fortvilet far: – Dette er bare sunn fornuft, Trump

Møtet som varte en drøy time ble innledet med en bønn etter at Trump hadde hilst på alle i rommet.

– Vi skal bli strengere med bakgrunnssjekker, sjekk av mental helse og mange andre ting, sa Trump da møtet startet.

Det er gått en uke siden massakren på Marjory Stoneman Douglas High School, der 17 mennesker ble drept og 13 såret.

Seks elever fra skolen, foreldre, lærere og overlevende fra andre skoleskytinger fikk møte presidenten.

Far: – Bare sunn fornuft

– Jeg er født i en verden der jeg aldri har fått oppleve trygghet. Folk må føle at de kan være trygge på skolen. Det er nødt til å bli en forandring, sa 15 år gamle Justin, som overlevde angrepet.

Da skytingen pågikk, sendte han en tekstmelding til faren.

– Justin tekstet meg mens han gjemte seg i et skap, og skrev: «Hvis noe skjer, så elsker jeg deg. Jeg elsker deg». Du kan ikke forestille deg hvordan det er for en far. Så døde telefonen, og jeg visste ingenting før en time senere, fortalte faren Cary Gruber.

Så kom han med en sterk oppfordring til presidenten:

– 17 liv er tapt. 17 familier. Det handler ikke om høyre- eller venstresiden. Det er ingen politisk sak. Folk dør, og vi må stoppe det. Hvis du ikke er gammel nok til å kjøpe en øl, burde du ikke være gammel nok til å kjøpe et våpen. Han var 18 år da han kjøpte våpenet. Dette er bare sunn fornuft. Vær så snill, Mr. Trump. I Israel må du være 27 år for å kjøpe våpen. Du må ha omfattende trening. Vi kan ikke la barn dø. Dette er bare hjerteskjærende, sa faren.

Trump svarte med at han vil se veldig nøye på aldersgrenser og våpenkjøp uten å konkretisere dette nærmere.

Ønsker bevæpning

Mange snakket om våpenlover, men det var også flere som la vekt på andre tiltak. Deriblant bevæpning av lærerne.

– De skal ikke ha det på hofta, men når skolen er i lock down, og elevene har gjemt seg i skap og under pulter, bør læreren kunne åpne en safe og ta ut et våpen og gjøre det som må gjøres mens de venter på at politihelikopterne skal komme, sa en far.

Trump støtter forslag om bevæpning på skolene.

– En våpenfri sone er bare som å si til en galning at «her kan du gå inn og skyte», sa Trump.

Han mener trente ansatte på skolen skal kunne bære våpen.

Strammet inn for automatvåpen

Trump satt stille og hørte på elever og lærere fortelle om de grusomme opplevelsene.

Møtet finner sted dagen etter at Trump beordret justisdepartementet til å innføre forbud mot såkalte bump stocks, en innretning som omgjør halvautomatiske våpen til helautomatiske.

Tirsdag stemte delstatspolitikere i Florida nei til et forslag fra demokraten Kionne McGhee om et mulig forbud mot salg og besittelse av visse typer våpen.

David Hogg, som er ansvarlig for TV-stasjonen som studentene ved skolen driver, har de siste dagene anklaget politikerne for å ikke gjøre noe med våpenlovene.

Han var invitert, men avsto fra å komme, bekrefter moren Rebecca Boldrick, ifølge nyhetsbyrået AP.

Brøt sammen

18-åringen Samuel Zeif mistet sin beste venn i skolemassakren.

– Jeg kjenner meg ikke lenger sikker på skolen, sa han med tårer i øynene.

Ved siden av ham satt Nicole Hockley, som mistet sin seks år gamle sønn i Sandy Hook-massakren i 2012.

– Jeg våknet opp og forsto at min beste venn var død. Og jeg forstår ikke hvordan jeg fortsatt kan gå og kjøpe et krigsvåpen, sa Zeif.

– Hvordan kan det være så enkelt å kjøpe et slikt våpen? Hvorfor stopper vi det ikke, etter Columbine, Sandy Hook. Jeg sitter her med en mamma som mistet sin sønn, og det fortsetter å skje, sa han.

FØLELSESLADET: Andrew Pollack mistet datteren i skoleskytingen. Du trenger javascript for å se video. FØLELSESLADET: Andrew Pollack mistet datteren i skoleskytingen.

– Skolene må beskyttes

Andrew Pollack som mistet datteren Meadow i skoleskytingen sa skolene må beskyttes bedre.

– Jeg er her fordi min datter ikke har noen stemme lenger. Hun ble drept sist uke. Hun ble tatt fra oss. Skutt 19 ganger. Vi som land har sviktet barna våre, sa en far.

– Jeg kan ikke gå om bord i et fly med en flaske vann. Men vi lar et dyr gå inn på skolen og skyte barna våre. Det er bare ikke riktig. Vi må beskytte barna våre på skolen. Vi beskytter flyplasser, konserter, stadioner, ambassader. Utdanningsdepartementet har en sikkerhetsvakt i heisen. Hvordan tror du jeg føler det? Jeg er veldig sint.

DEMONSTRASJON I FLORIDA: Aktivister og elever fra Marjory Stoneman Douglas High School demonstrerte i Tallahassee onsdag. Foto: Don Juan Moore / AFP

Planlegger massemønstring

Onsdag var et hundretall elever fra Marjory Stoneman Douglas High School i delstatens hovedstad Tallahassee for å kreve at delstatsforsamlingen strammer inn på våpenlovene.

Florida-politiker Joe Negron møtte studentene som demonstrerte, men nektet å svare på om han støttet strengere våpenlover.

– Det er noe vi vil se på når vi utvikler lovgivningen, sa Negron, ifølge Reuters.

Pårørende og overlevende fra skolen har innkalt til massemønstring i Washington D.C. 24. mars for å protestere mot landets liberale våpenlover.

Lørdag deltok flere hundre overlevende etter massakren i en demonstrasjon i Fort Lauderdale. De tok et rasende oppgjør med president Donald Trump og andre politikere som har fått støtte av den mektige våpenlobbyen i USA.

