– Dessverre kan det komme til å ta mange tiår før vi klarer å bli kvitt arven fra sovjettiden når det handler om valg, forteller Aleksander Mikhailts.

Han er ikke spesielt optimistisk der han tar imot NRK på sitt kontor i Berdsk, en forstad utenfor Russlands fjerde største by Novosibirsk.

– Jeg er redd for at valgfusket kommer til å fortsette i forbindelse med presidentvalget 18. mars, sier den unge forretningsmannen.

Fra lokalene i en nedslitt boligblokk leder han den lokale valgkampen for Ksenia Sobtsjak, TV-kjendisen som har kastet seg ut i den russiske presidentvalgkampen med et program som legger vekt på at Russland må bli et liberalt demokrati uten korrupsjon og pampevelde.

Ksenia Sobtsjak har fått stor oppmerksomhet i forbindelse med det russiske presidentvalget, men får trolig høyst et par prosent av stemmene. Foto: Morten Jentoft

Målet er fire til sju prosent til Sobtsjak

– Målet er at vi skal klare å få mellom fire og sju prosent av stemmene her i Novosibirsk fylke, sier Aleksander Mikhailts.

Aleksander Mikhailts oppfordrer alle til å stemme i søndagens presidentvalg, og helst på hans kandidat, Ksenia Sobtsjak. Foto: Morten Jentoft

Han legger til at Sobtsjak fikk en svært positiv mottakelse da hun besøkte området i januar.

For ham er det viktigste at Ksenia Sobtsjak representerer verdier som han selv mener er svært viktige for å få Russland framover og ut av det han mener er en negativ spiral, med liten innovasjon og der svært mange talentfulle mennesker velger å forlate landet.

Han representerer selv det han kaller «det mindre og mellomstore forretningslivet», og har sett seg lei på at myndighetene med alle midler prøver å legge vanskeligheter i veien for dem når de har fått en bedrift opp og stå.

Hør podkasten:

Du trenger javascript for å spille av lydklippet «En natt endret alt for Vladmir Putin».

Karusell = organisert valgfusk

– Men jeg har ingen illusjoner om at valget på søndag vil bli så mye mer rettferdig enn tidligere valg i Russland, sier Mikhailts.

Han hevder han snakker ut fra egen erfaring.

For ti år siden var han en fattig student i nabobyen Tomsk, og der fikk han tilbud om å være med på organisert valgfusk, mot en betaling på mellom 500 og 1000 rubler.

– Småpenger selvfølgelig, men nok til at jeg lot meg lokke med, sier Mikhailts.

I Russland er uttrykket karusell blitt et begrep når man snakker om valgfusk, og det var nettopp det Aleksander Mikhailts og hans studentvenner den gangen ble med på.

– Vi dro rundt med en buss med ferdig utfylte navnelister, så stemte vi i forskjellige valglokaler. Det var ingen som stilte spørsmål eller kontrollerte oss, sier han.

– Den gangen så var den eneste motivasjonen min penger, og jeg tenkte ikke så mye over at dette selvfølgelig var helt forkastelig.

Aleksej Navalnyj støttespiller i Novosibirsk kurser seg i hvordan de skal kontrollere presidentvalget 18. mars. Foto: Morten Jentoft

Kjøp av stemmer

Den mest kjente russiske opposisjonspolitikeren Aleksej Navalnyj har mange støttespillere i Novosibirsk.

En av dem er Albert Rajonov, som også har egne erfaringer med hvordan valgfusket foregår. Det var i forbindelse med det siste lokalvalget i Novosibirsk.

– Jeg skulle gå ut på gaten fra valglokalet, og da jeg åpnet døren var det en eldre kvinne som henvendte seg til meg.

«Er det ikke slik at de betaler alle velgerne her 200 rubel. I et annet nabolag så betaler de alle som stemmer 200 rubel,» sa hun mens Albert gjorde opptak på mobiltelefonen.

Albert delte dette videoopptaket på internett, men sier at det var ingen som reagerte på det de så og hørte.

Se opptaket i Urix her.

Boikotter valget

Selv kommer Albert Rajonov ved valget 18. mars til å følge Aleksej Navalnyjs oppfordring om ikke å stemme. Navalnyj fikk ikke lov til å stille som kandidat i presidentvalget fordi han har en betinget dom for underslag hengende over seg.

Aleksej Navalnyj mener dommen er politisk og et forsøk fra dem som styrer Russland på å kneble sin mest brysomme motstander.

I likhet med alle Navalnyjs tilhengere kommer Albert Rajonov til å bruke valgdagen til å observere det som foregår i valglokalene.

Andrej Gladtsjenko koordinerer Aleksej Navalnyjs støttespillere i Novosibirsk. Foto: Morten Jentoft

Mange observatører

– Bare her i Novosibirsk fylke har vi 600 frivillige valgobservatører og dette er veldig positivt, sier Andrej Gladtsjenko, som er koordinator for Navalnyj-tilhengerne i Novosibirsk.

Han sier at de samarbeider både med kommunistene og Jabloko-partiet for å få dette til på en mest mulig effektiv måte.

– Vi kommer til å dekke hele Novosibirsk by, men har dessverre ikke kapasitet til å være i alle valglokalene ute på landsbygden, sier Gladtsjenko.

Han frykter at alt kommer til å være som før.

– Dessverre ser vi at løftene fra myndighetene og Putin i 2012 om at det skulle komme overvåkingskameraer i valglokaler, ikke er oppfylt, sier han.

Press for å stemme

Russiske myndigheter har ført en voldsom kampanje for å få folk til å delta i presidentvalget, for å hindre at opposisjonen senere kan si at Vladimir Putin er valgt i et valg der et mindretall av folket har sagt sin mening.

Mange russere har fått besøk av offentlige tjenestemenn som har spurt om de skal stemme, eller de har fått SMSer på telefonen med opplysninger om hvor og når de kan stemme.

Ifølge russisk lov er det å stemme en rett og ikke en plikt, men mange steder er det nå et voldsomt press for å få folk til å møte opp.

Vil observere i valglokalene

– I min hjemby Novokuznetsk, som ligger noen hundre kilometer øst for Novosibirsk, er det lagt opp til obligatoriske foreldremøter på skolene på søndag 18. mars, altså i forbindelse med valget. Dette er et klart forsøk på å få folk til samtidig å avlegge stemme, sier Artjom Utaganov.

Artjom Utaganov mener det er et voldsomt press for å få folk til å møte opp og stemme ved presidentvalget. Foto: Jurij Linkevitsj

Han er en annen av Navalnyjs tilhengere som har bestemt seg for ikke å stemme, men som kommer til å bruke valgdagen til å observere det som foregår.

– Min bestemor er lærer, og hun har også fått beskjed om at hun skal ta bilde av stemmeseddelen sin inne i stemmeluken, og så vise det til sine overordnede. Dette er selvfølgelig helt ulovlig, men forteller det meste om hva dette valget handler om, sier Utaganov.

– Det er om å gjøre å få til en valgdeltakelse på 60–70 prosent, noe som gjør at Vladimir Putin kan si at han har full støtte fra folket og legitimitet til å styre Russland de neste seks årene.

Urix forklarer: Hvorfor er Putin så populær? Du trenger javascript for å se video.

Ta bilde av stemmeseddelen og få penger

Aleksander Mikhailts på Ksenia Sobtsjaks valgkampkontor sier at han også kjenner til at mobiltelefonbilder av stemmeseddelen åpner for omfattende valgfusk.

– Jeg vet at det mange steder oppfordres til dette, og at man så kan sende inn bildet og få utbetalt penger. Hvis man har stemt riktig, sier han.

– Jeg mener likevel at det er viktig å delta i valget og at en boikott bare vil tjene Vladimir Putin og de som sitter ved makten i Russland.

Den liberale opposisjonen i Russland er derfor nok en gang splittet, noe som gjør at den har problemer med å stå fram som et reelt alternativ til de som styrer Russland i dag.

Den lille St. Nikolaskirken i Novosibirsk ligger på stedet som regnes som det geografiske midtpunkt i Russland. Foto: Jurij Linkevitsj

Hvorfor valgfusk?

Det merkelige er at Vladimir Putin etter alle solemerker ville vunnet en klar seier selv uten valgfusk til hans fordel. Alle meningsmålinger gir ham en oppslutning på rundt 70 prosent.

I Novosibirsk driver likevel hans støttespiller og mobiliserer for å få folk til å møte opp i stemmelokalene på søndag.

– Vi prøver å nå fram til de unge menneskene som ikke har tenkt å stemme ved valget, det kan være ulike grunner til det, sier Ruslan Fidirko.

Ruslan Fidirko leder staben for de frivillige Putin-støttespillerne i Novosibirsk. Foto: Jurij Linkevitsj / NRK

Han leder staben av frivillige til støtte for gjenvalg av Vladimir Putin.

– Noen tror at alt er avgjort på forhånd, andre mener at deres stemme ikke teller. Det kan godt være at de støtter vår kandidat, men de tror at selv om de ikke stemmer, så kommer Putin likevel til å vinne. Derfor jobber vi hardt for å få folk til å stemme på søndag.

Tror ikke på valgfusk

Han mener at alt pratet om valgfusk er tull.

– Personlig så har jeg aldri sett noe forsøk på valgfusk. Etter min mening så er valgene våre rettferdige og rene. Hvordan kan det være mulig når vi har videoovervåking, internettkontroll og annen form for observasjon? spør Fidirko.

– Jeg mener dette er en form for spill som utenlandske medier har funnet opp, for å diskreditere vårt politiske system.