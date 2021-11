Fortsatt flere år til normaltilstand i reiselivet

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Det er nok mange som mener det bare er bra at vi flyr mindre. Uansett har pandemien rammet reiselivet hardt, med de økonomiske konsekvensene det har.

Denne artikkelen ser på hvordan pandemien vil prege bransjen i mange år fremover.

Preges av usikkerhet

Oslo lufthavn tror de kan være tilbake til normalen i 2024, opplyser Avinor til NRK.

I juli-august var flytrafikken 38 prosent av trafikken i samme periode i 2019 målt i antall passasjerer.

Avinor venter at trafikken skal ta seg gradvis opp (se grafikk).

– Anslagene som gis har et bakteppe der det er stor usikkerhet rundt utviklingen fremover, noe som preger bransjen generelt. Det er vanskelig å forutse hvordan klimautfordringene og endrede reisevaner grunnet pandemien vil slå ut på trafikken, og her vil det nok også være store regionale forskjeller, sier Avinors direktør for trafikkutvikling, Gaute Skallerud Riise.

London tror på 2026

London Heathrow har tapt 39 milliarder kroner på pandemien. De tror ikke trafikken er tilbake til «normalen» før i 2026.

SATT LANGT TILBAKE: En passasjer på terminalen på Heathrow i London. Foto: Matt Dunham / AP

Det samme anslår flyplassene i Spania, mens tonene er noe mer optimistisk i Frankrike. Der tror flyplassoperatøren ADP at trafikken i Paris når 90 prosent av trafikken før pandemien i 2024.

Det europeiske luftfartsbyrået Eurocontrol har laget tre mulige scenarioer for flytrafikken de kommende årene.

I det midterste scenarioet når flytrafikken nivået fra 2019 i 2024.

Direktør Eamonn Brennan i Eurocontrol sier flytrafikken tok seg opp i sommer, men at 2021 fortsatt ligger an til å ha 44 prosent færre flyginger enn 2019.

Det avgjørende i Eurocontrols scenarioer for luftfarten er vaksine-tempoet. Blir mange nok vaksinert, fjernes også restriksjonene.

Vaksinen gir håp

Situasjonen i Storbritannia i dag viser hvor sårbart det er. Landet var ett av de første til å åpne opp i sommer, og fikk en kraftig smittebølge.

Dette til tross for at landet har satt over 100 millioner vaksinedoser.

I september opptok koronasyke 25–35 prosent av intensivplassene på britiske sykehus.

Mange vaksinerte havner også på sykehus. Men ser man på tallene over døde av korona, skiller gruppene seg markant.

Blant uvaksinerte er Covid den hyppigste dødsårsaken i Storbritannia.

I gruppen med uvaksinerte var Covid årsak til 37 prosent av dødsfallene i første halvdel av 2021. Tilsvarende var Covid årsdak til 1 prosent av dødsfallene blant de vaksinerte.

Andre steder i Europa er probemet med vaksineskepsis enda større. Dette gjelder først og fremst i Øst-Europa, noe som setter sitt preg på antall smittede og døde.

Regjeringen har forlenget loven om innreiserestriksjoner, og vi går inn i nok en vinter der smitten brer seg Europa.

Land som tidligere var grønne er blitt røde igjen.

Fra natt til mandag innførte regjeringen krav om innreisekarantene ved innreise fra Grønland, Island, Liechtenstein, Sveits, Tsjekkia og Sjælland i Danmark.

Karantene gjelder dog ikke for dem som har et gyldig, verifiserbart koronasertifikat.

Men selv med koronasertifikat vil neppe ferien bli akkurat som før.

ISCHGL: Und nächstes Jahr bin ich wieder hier, Ischgl du mein Traum, synges det på Ischgls afterski, men etter vinteren 2020 ble det stille. Foto: Pål Rud-Knudsen / NRK

Munnbind på bar

Skistedet Ischgl i Østerrike ble vinteren 2020 symbolet på hvordan viruset kan spre seg. Afterski i fullpakkede lokaler ga en kraftig bakrus i form av smittespredning, rettssak og et ødelagt image.

Nå prøver alpenasjonen å reise seg igjen, men opplever en ny bølge.

Grunnen er ifølge statsminister Alexander Schallenberg at mange nøler og somler med å ta vaksinen. 73 prosent er fullvaksinert.

– Vi er i ferd med å snuble inn i de ubeskyttedes pandemi, uttalte han tidligere denne måneden.

I fire delstater – Steiermark, Tyrol, Oberösterreich og Kärnten, vil uvaksinerte ikke lenger få slippe inn på restauranter og barer selv med negativ test. Kun vaksinerte eller de som har hatt sykdommen slipper inn.

Mange steder må man også ha på munnbind.

Snart to år etter at alpeturister fikk med seg virus fra Sør-Europa, er det fortsatt lenge til man kan feire hemningsløst igjen.

BESØKTE ISCHGL: NRKs europakorrespondent Roger Sevrin Bruland i alpelandsbyen. Foto: Roger Sevrin Bruland / NRK

NRKs europakorrespondent Roger Sevrin Bruland besøkte «Alpenes Ibiza forrige vinter». Les reportasjen her:

FORTSATT RESTRIKSJONER: FHIs smittekart oppdatert 1. november. Foto: FHI

Fargekoder for land Ekspandér faktaboks Fullvaksinerte og personer som har hatt korona siste seks måneder er unntatt fra reglene.

Beskyttede som har fått første vaksinedose for mellom 3 og 15 uker siden og uvaksinerte må i innreisekarantene, men kan avslutte karantenen dersom de tester negativt på en PCR-test tidligst tre døgn etter ankomst.

Grønne og oransje land: Du må ikke i karantene ved innreise til Norge. Du er unntatt testing ved ankomst og registreringsskjema for innreise.

Du må ikke i karantene ved innreise til Norge. Du er unntatt testing ved ankomst og registreringsskjema for innreise. Røde og mørkerøde land: Du må i karantene ved innreise til Norge. Du må fylle ut registreringsskjema for innreise og teste deg ved ankomst. Tidligst tre døgn etter ankomst kan du ta en PCR-test, er den negativ kan du avslutte karantenen.

Du må i karantene ved innreise til Norge. Du må fylle ut registreringsskjema for innreise og teste deg ved ankomst. Tidligst tre døgn etter ankomst kan du ta en PCR-test, er den negativ kan du avslutte karantenen. Lilla land: Du må i karantene ved innreise til Norge. Du må fylle ut registreringsskjema for innreise og teste deg ved ankomst. Tidligst tre døgn etter ankomst kan du ta en PCR-test, er den negativ kan du avslutte karantenen.

Du må i karantene ved innreise til Norge. Du må fylle ut registreringsskjema for innreise og teste deg ved ankomst. Tidligst tre døgn etter ankomst kan du ta en PCR-test, er den negativ kan du avslutte karantenen. Øvrige land i verden: Det er begrenset hvem som har rett til å reise inn i Norge fra grå land utenfor EØS, Sveits og Storbritannia, du finner oversikt over hvem dette gjelder hos UDI. Hvis du har lov å komme inn i Norge må du i karantene. Du må fylle ut registreringsskjema for innreise og teste deg ved ankomst. Tidligst tre døgn etter ankomst kan du ta en PCR-test, er den negativ kan du avslutte karantenen. Les mer her om hva som gjelder i ulike situasjon for den reisende. Kilde: Helsedirektoratet

