Fortsatt brennhett i Sør-Europa, men ingen rekorder fredag.

– Sørspanske Sevilla hadde fredag den høyeste temperaturen i Europa med 44,5 grader, sier vakthavende ved Meteorologisk Institutt, Mette Sundvor Skjerdal til NRK.

Dermed ble det ingen varmerekorder, slik det ble antydet på forhånd. Men meteorologen utelukker ikke at dét kan skje på lørdag:

– Vi venter en maksimumstemperatur på 45 grader i morgen, i Portugal. Og det blir svært varmt også i Spania. Derfra og opp til de historiske varmerekordene på drøyt 47 grader er det jo ikke langt, så nye rekorder kan ikke utlukkes, sier statsmeteorologen.

Spania varmest fredag

Sevilla var altså varmest på hele kontinentet fredag, og to andre spanske byer følger etter på lista over Europas varmeste steder: Sørspanske Córdoba med 44,2 og Toledo, sørvest for Madrid, med 42, 6 grader.

Mest utsatt for heten er områdene sør i Spania og Portugal, fordi det strømmer varm luft fra Nord-Afrika opp mot Den iberiske halvøy.

Fredag var altså den varmeste dagen hittil i år, og myndighetene ba folk ta sine forholdsregler.

VARMT I HELE SPANIA: En kvinne søker skyggen under et tre i Pamplona. Selv helt nord i Spania er det veldig varmt. Foto: Alvaro Barrientos / AP

Men temperaturene ble ikke så høye som det ble varslet om i går. Det er også en forskjell på temperaturen slik den blir varslet lokalt og det vi kan se på yr.no.

Laster kart, vennligst vent... For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din. Torsdag ble ble det målt 44 varmegrader i Córdoba, i Spania, og over 40 grader flere andre steder.

Stor fare for skogbrann

Luften som kommer fra Nord-Afrika er ikke bare veldig varm, den er også tørr. Kombinert med de generelt tørre forholdene, så er det nå stor fare for skogbranner.

– Det ligger an til at vi kan få det som kalles tørrstormer, «trovoadas secas», som gir oss lynnedslag, men ikke regn som når bakken, forklarer Ruben del Campo til ABC.

Han er talsperson for den statlige værvarslingen AEMET.

– Lyn uten at det også kommer regn, er livsfarlig for skogen, sier meteorolog Kristen Gislefoss.

LYN UTEN REGN: Forholdene i atmosfæren i området ligger an til å skape det som kalles tørre stormer. Da kan lynet antenne vegetasjonen uten at det samtidig når regn ned til bakken. Foto: VALERY HACHE / AFP

Slike tørrstormer oppstår når det er så varmt og tørt i luften at regnet fordamper før det når bakken. Derfor kan selv en liten gnist fra et lynnedslag utvikle seg til skogbrann.

AEMET advarer også om kraftig vind som kan føre til rask utvikling og spredning av en skogbrann.

Ikke den siste varme sommeren

De ekstreme temperaturene vi har sett mange steder denne sommeren, kommer til å bli mer normalt, advarer meteorolog François Jobard i den franske værvarslingen, Meteo France.

– Vi ser nå en økning i antall varmebølger og mer intense varmebølger, forklarer Jobard.

Han trekker frem det som nå skjer i Spania og Portugal, og det som har skjedd denne sommeren i Skandinavia.

VARMT MANGE STEDER: Rekordvarm sommer er et globalt fenomen. Onsdag denne uken målte forskerne det varmeste overflatevannet i San Diego siden de begynte registreringen for 103 år siden. Temperaturen var 25.9 grader celsius. Foto: Gregory Bull / AP

– I løpet av de neste tiårene vil vi få mer av dette, men vi vil også se at det kommer til å skje tidligere og senere enn det som var normalen. Vi vil få ekstreme hetebølger så tidlig som juni, og så sent som i september, sier Jobard.