Forsvarte «El Chapo» på en halvtime

Guzmans forsvarer, Jeffrey Lichtman, førte ett vitne og la frem ett dokument før han avsluttet bevisførselen.

Vitnet var en FBI-agent som ble spurt om et møte med en av Guzmans kokainleverandører, Jorge Cifuentes, i 2017. Cifuentes har allerede vitnet i retten, og påsto at en amerikansk etterretningsagent hadde røpet sensitive opplysninger om etterforskningen.

Ifølge The Guardian var utspørringen trolig et forsøk på å angripe troverdigheten hans og bygge opp under teorien om at Guzman er offer for en sammensvergelse mellom myndighetene i USA og Mexico.

Det var lenge usikkert om Guzman selv ville forklare seg, men det skjedde altså ikke.

Joaquín «El Chapo» Guzman ble pågrepet for siste gang i Mexico i januar 2016. Han ble utlevert til USA ett år senere. Foto: Tomas Bravo / Reuters

Smugling, drap og bestikkelser

Det er ikke uvanlig at amerikanske forsvarsadvokater innkaller få vitner, men aktoratets bevisførsel var til gjengjeld svært omfattende.

De førte 56 vitner, mange av dem tidligere kartellmedlemmer, store mengder tekstmeldinger og opptak av telefonsamtaler, narkotikabeslag og håndskrevne brev.

Alt tegner et bilde av en nådeløs narkobaron som styrte verdens største kartell med jernhånd.

Tidligere venner og samarbeidspartnere fortalte om utspekulerte fluktplaner, storstilt smugling, bestikkelser, bestialske drap og et voldsomt forbruk.

Guzmans forsvarere har på sin side brukt mye tid på å krysseksaminere vitnene, som selv har mye på samvittigheten. De fleste av dem har inngått avtaler med påtalemyndigheten for å skaffe seg strafferabatt.

Guzmans diamantbelagte pistol var blant bevisene som ble lagt frem. Foto: Handout . / Reuters

– Gjort til syndebukk

Forsvarerne mener Guzman er feilaktig utpekt som Sinaloa-kartellets ubestridte leder, og rettet en pekefinger mot partneren Ismael «El Mayo» Zambada, som fortsatt er på frifot.

I sitt åpningsforedrag argumenterte Lichtman for at Zambada har gjort Guzman til syndebukk for en operasjon han selv var hjernen bak, og at kartellet, amerikanske agenter og de to siste presidentene i Mexico var innforstått med den angivelige sammensvergelsen.

Sluttprosedyrene vil trolig starte onsdag.

Guzman risikerer en livstidsdom dersom han blir kjent skyldig. USA gikk med på å utelukke dødsstraff som en del av utleveringsavtalen med Mexico.