Forsvarssjef ber om unnskyldning etter omstridte Trump-bilder: – Jeg burde ikke vært der

Mark Milley, som er firestjerners general og sjef for forsvaret i USA, gikk sammen med president Donald Trump på Lafayette Square i Washington i starten av juni.

Plassen var like før blitt ryddet for fredelige demonstranter slik at Trump og følget hans kunne spasere fra Det hvite hus til St. John's Chruch.

Der poserte presidenten med en bibel, en hendelse som vakte oppsikt.

POSERTE: Donald Trump poserte med bibelen. Foto: Brendan Smialowski / AFP

For å spre demonstrantene og klargjøre veien for presidenten tok politiet i bruk tåregass og gummikuler.

Nå ber forsvarssjefen om unnskyldning for at hans deltagelse i presidentens følge kan ha gitt feil inntrykk.

Legger seg flat

– Jeg burde ikke ha vært der. Min tilstedeværelse i det øyeblikket og i det miljøet skapte en oppfatning av at militæret er involvert i den nasjonale politikken, sa han i en forhåndsinnspilt tale til avslutningsseremonien på National Defense University i dag.

PÅ BILDET: Donald Trump og Mark Milley. Foto: Brendan Smialowski / AFP

Milley tok opp viktigheten av å være observant på situasjonen man står i. Han innrømmer at han ikke mestret dette 1. juni da han gikk fra Lafayette Square i militæruniform ved siden av presidenten, forsvarsminister Mark T. Esper og andre seniorrådgivere.

– Mange av dere har sett resultatet av bildet av meg på Lafayette Square forrige uke, som skapte en nasjonal debatt om det militæres rolle i sivilsamfunnet, sa han.

– Som utnevnt uniformert offiser var det en feil som jeg har lært av, og som jeg oppriktig håper vi alle kan lære av.

– Jeg er rasende

I sin tale til studentene tok Milley også opp hendelsen som utløste de store demonstrasjonene i USA, nemlig pågripelsen av George Floyd.

Floyd døde etter den svært brutale pågripelsen.

– Jeg er rasende over det meningsløse og brutale drapet på George Floyd. Hans død forsterket smerten, frustrasjonen og redselen så mange av våre medamerikanere lever med dag inn og dag ut, sa Milley.

RASENDE: I sin tale til studentene tok Milley opp problemet med rasisme i militæret og det amerikanske samfunnet. Foto: Mandel Ngan / AFP

Han mener protestene som har fulgt, ikke bare dreier seg om George Floyds død, men også om århundrene med urettferdighet overfor afroamerikanere.

– Vi burde alle være stolte over at flertallet av demonstrasjonene har vært fredelige, sa Milley.