Forsvarsministeren: Engstelig for Trumps uforutsigbarhet på Nato-toppmøtet

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen mener Norge har sitt på det tørre når det gjelder den økonomiske satsingen på forsvaret, selv om vi er et stykke unna å bruke 2 prosent av BNP. Men han føler seg altså ikke trygg på at Trump vil forstå europeernes syn på forsvarsbudsjettene. Foto: Gro Holm

Det er ikke ofte en norsk forsvarsminister gir uttrykk for at han eller hun er engstelig for hva en amerikansk president kan finne på under et Nato-toppmøte.

Men det er heller ikke hverdagskost at en president i USA trekker tilbake en signatur på en slutterklæring, slik han gjorde under toppmøtet for G7-landene i Canada i juni. Det bidrar til usikkerheten foran møtet som starter onsdag i Brussel.

Trump står beinhardt på kravet til allierte

I juni mottok statsminister Erna Solberg et brev fra USAs president der han påpeker at Norge er det eneste landet med grense til Russland som ikke har noen troverdig plan for å bruke minst 2 prosent av BNP på forsvar.

– Det blir stadig vanskeligere å forsvare overfor amerikanske borgere hvorfor noen land fortsetter å unnlate å nå våre felles sikkerhets-forpliktelser, skriver Trump.

Flere Nato-land har mottatt lignende brev. I Europa var det i 2017 bare Storbritannia, Estland og Hellas som brukte mer enn 2 prosent av BNP på forsvar. Tyskland planlegger å øke bidraget fra 1,2 prosent i dag til 1,5 prosent av BNP i 2024.

Men Nato-landene har ikke lovet at de skal nå toprosentsmålet innen 2024, slik Trump hevder. På toppmøtet i Wales i 2014 var de bare enige om «å ha som mål å bevege seg mot 2 prosent i løpet av et tiår».

Statsminister Erna Solberg har ikke ønsket å tallfeste hvor Norge skal ligge i 2024, bare sagt at Norge skal «nærme seg to prosent».

Soldater fra 2. bataljon øver i Finnmark under vinterøvelsen Joint Viking i 2015. Til høsten skal 40.000 Nato-soldater delta i øvelsen Trident Juncture i Midt-Norge. Foto: Ole-Sverre Haugli/Hæren/Forsvarets mediesenter, Ole-Sverre Haugli/Hæren / NTB scanpix

Vil Trump straffe allierte?

Soldater fra en amerikansk helikopterbrigade foran flagget under en seremoni i Illesheim, Tyskland. Fra 9. mars 2017. Foto: Nicolas Armer / AP

Flere Nato-land er nå engstelige for at president Trump kan komme til å «straffe» allierte. Det finnes flere måter å gjøre det på:

Trekke amerikanske styrker ut av Tyskland. USA har fortsatt rundt 35.000 soldater på tysk jord, og ifølge The Washington Post har det amerikanske forsvarsdepartementet fått i oppdrag av Trump å regne på virkningen av en storstilt tilbaketrekking av styrkene. Pentagon har siden avvist at USA vurderer tilbaketrekking, men dementien er ikke nok til å berolige tyskerne.

Koble forsvarsbidrag til straffetoll på varer fra europeiske allierte, det vil si koble handelspolitikken til sikkerhetspolitikken. Etter det NRK erfarer, er dette en av mulighetene som bekymrer politikere i Europa. USA har allerede innført 25 prosent ekstra toll på aluminium og 10 prosent på stål, og EU har svart med toll på en rekke amerikanske produkter, blant annet Harley Davidson motorsykler. Det finnes mange muligheter til å trappe opp handelskrigen.

Trump kan også velge å nærme seg Russlands president Vladimir Putin uten å konsultere med allierte. 16. juli møtes de to til toppmøte i Helsinki, og mange er engstelige for hva en impulsiv Trump kan finne på. 29. juni ble han spurt av reportere om han vurderte å droppe USAs motstand mot Russlands annektering av Krim-halvøya i 2014. – Vi får se, var Trumps svar.

Norge moderniserer og investerer

– Fra 2013 har Norge hatt en økning på 24 prosent i forsvarsbudsjettet, sier Frank Bakke-Jensen. Han mener det er like viktig hvordan pengene brukes som hvilken prosent av BNP som brukes på forsvar.

– Premisset for den neste langtidsplanen for forsvaret er at minimum 20 prosent skal brukes på nyinvesteringer, sier forsvarsministeren. Den nye langtidsplanen skal gjelde fra 2021.

Forsvaret har bestilt tre nye kystvaktskip til en samlet verdi av 6,8 milliarder kroner. De skal bygges i Møre og Romsdal. Foto: Vard /Forsvardepartementet / NTB scanpix

Flere soldater i utlandet

Allerede i inneværende langtidsplan øker regjeringen deltakelsen i FN- og Nato-ledede operasjoner.

Mellom 140 og 150 ekstra soldater skal sendes ut. Norge øker blant annet bidraget til Natos styrker i Litauen fra 15 i slutten av 2018 til 120 personer fra andre halvår 2019.

Regjeringen vil også sende rundt ti nye personer til Afghanistan og ti nye til Natos utvidede treningsoperasjon i Irak.