Forsvarsledelsen mente USA burde beholde soldater i Afghanistan

General Frank McKenzie ville ikke si nøyaktig hvordan han ordla seg overfor president Joe Biden. Men han hadde gitt ham sin ærlige mening.

– Og jeg anbefalte at vi skulle beholde 2500 soldater i Afghanistan, la han til under høringen i Senatets forsvarskomité.

Generalen sa også at han hadde støtte fra forsvarssjef Mark Milley i det synet.

Biden nekter for råd

I et intervju med ABC News 19. august benektet USAs president at han fikk noe slikt råd.

Her er ordvekslingen med programlederen, George Stephanopoulos:

– Så ingen sa til deg – dine militære rådgivere sa ikke «Nei, vi bør bare beholde 2500 soldater. Situasjonen har vært stabil de siste årene. Vi klarer det. Vi kan fortsette å gjøre det»?

– Nei. Nei, jeg kan ikke huske at noen sa det til meg, svarte president Joe Biden.

President Joe Biden og kona Jill på Dover Air Force Base 29. august. Der tok de imot kistene med ofrene for selvmordsbombene i Kabul 26. august. Foto: Manuel Balce Ceneta / AP

Det er selvsagt en mulighet at presidenten bare har glemt rådet. Men det alternativet er heller ikke særlig bra for en øverstkommanderende på 78 år.

Biden mener det fantes bare to alternativer, enten full tilbaketrekking eller å sende flere soldater for å slåss videre på ubestemt tid.

De siste soldatene var ute før den selvpålagte fristen 31. august.

Forsvarssjefen beroliget Kina

Et annet hovedtema under senatshøringen i går var forholdet mellom forsvarsledelsen, Kina og Trump.

I boka «Peril», eller «Fare», skriver stjernereporterne Bob Woodward og Robert Costa at forsvarssjef Mark Milley fant det nødvendig å berolige Kina to dager etter at president Trumps tilhengere stormet Kongressen i januar.

Forsvarssjef Mark Milley under høringen i Senatets forsvarskomité i går, 28. september. Foto: Pool / AFP

Han ringte den kinesiske forsvarssjefen for å berolige dem. Det skjedde 8. januar, uten å informere president Donald Trump.

– Vi hadde etterretning som fikk oss til å tro at kineserne var redde for et angrep fra USA, sa forsvarssjef Milley.

Men i går la han også til at han «er sikker på at president Trump ikke hadde til hensikt å angripe Kina».

Likevel, samme dag kalte han inn sine nærmeste generaler til møte på sitt kontor. Beskjeden var at han, forsvarssjefen, måtte varsles hvis presidenten ga ordre om å ta i bruk atomvåpen.

Forsvarssjef Mark Milley (t.h.) sammen med daværende president Donald Trump (t.v.) og forsvarsminister Mark Esper (midten) utenfor St. John's Church i Washington, D.C. 1. juni 2020. Demonstranter var fjernet for at presidenten skulle kunne ta et bilde med bibelen foran kirken. Milley har siden beklaget at han deltok i episoden. Foto: Patrick Semansky / AP

Trump: – Forræderi

Donald Trump har kalt påstanden om at han vurderte et kjernefysisk angrep på Kina «fullstendig latterlig».

Han karakteriserer forsvarssjefens hemmelige telefonsamtale med kineserne som «forræderi». Forsvarssjef Mark Milley omtales som «idiot».

Den republikanske senatoren Marco Rubio har i et brev til president Joe Biden anklaget forsvarssjefen for «forrædersk» og «hensynsløs» opptreden.

Han ba presidenten om å gi forsvarssjefen sparken.