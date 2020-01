– Hvis Iran skulle benekte noe stadig flere fikk vite om, ville de ha mistet mye oppslutning i regionen og verden for øvrig, sier oberstløytnant Tormod Heier ved Forsvarets høgskole til NRK.

I en sjelden innrømmelse lørdag bekreftet Iran på offentlig TV at det var deres militære som skjøt ned det ukrainske passasjerflyet i Teheran onsdag. 176 mennesker døde.

Iran avviste flere ganger fram til lørdag påstanden om at de var skyld i den fatale flystyrten.

– Liten misforståelse, uforholdsmessig stor katastrofe

– Iran er såpass ærlig på at de selv har begått denne store tabba. Det skyldes først og fremst at de ikke ønsker å skusle bort goodwillen og det store handlingsrommet de har fått i kjølvannet av USAs likvidering av den iranske generalen, sier Heier.

Det andre forsvarsforskeren har bitt seg merke i er at tragedien er typisk for situasjoner der alle militære stryker står på tå hev med våpen i full beredskap.

– Da skal det veldig lite til før en liten misforståelse fører til en uforholdsmessig stor katastrofe.

SKUTT NED: Det ukrainske passasjerflyet hadde 176 personer om bord da det ble skutt ned av en iransk krysserrakett onsdag. Først tre dager seinere innrømmet Iran tabben. Foto: Ebrahim Noroozi / Ebrahim Noroozi

Ifølge Oberstløytnanten gjør Iran lurt i å legge seg flat. Ved å være ærlig tror han at flytragedien ikke ødelegger Irans høyeste mål, som er å få amerikanske soldater ut av nabolandet Irak.

– Jeg tror det Iran har gjort har vært det beste de kunne ha gjort for å ikke endre på styrkeforholdet i regionen, som måles i sympati, oppslutning, og ikke minst i de politiske kanalene som jobber på spreng for å få amerikanske soldater ut av Irak.

Kan dempe krigsrisiko

Iran sier nedskytinga skyldes en «katastrofal menneskelig svikt», men mener USA også er å laste, fordi deres handlinger i forkant ledet opp til katastrofen.

Flyet ble skutt ned kun timer etter at Iran hadde angrepet to militærbaser i Irak der amerikanske soldater holdt til.

Ingen ble skadd i de varslede rakettangrepene, som var svar på USAs drap på den iranske generalen Qasem Soleimani.

– Er det et tap av ansikt for Iran å måtte innrømme skyld?

– Det er definitivt et tap av ansikt for Iran. Derfor prøver de å legge så mye som mulig skyld på USA ved å vise til at USA i utgangspunktet har skapt en svært vanskelig og spent situasjon i hele regionen med likvideringen av Soleimani, noe som gjør at deres militære styrker blir veldig nervøse og veldig lett trigger happy.

Ifølge Heier kan uttalelsene der Iran tydelig tar på seg skyld også dempe spenninga mellom USA og Iran.

– Det er helt i tråd med iranske interesser, fordi de ønsker ikke et militært angrep fra verdens sterkeste supermakt, USA, sier oberstløytnanten.

Etterlatte sørger over de 176 menneskene som mistet livet da Iran skjøt ned et ukrainsk passasjerfly ved en feil. Blant de døde er kanadiere, iranere, ukrainere, afghanere, briter, tyskere og svenkser. Foto: Chris Helgren

Iran: «Tar fullt ansvar»

Ifølge Irans militære forvekslet de det sivile ukrainske flyet med en krysserrakett da passasjerflyet nærmet seg et viktig militærområde, samtidig som Irans militære stod i høyspenn.

– Under slike omstendigheter, ble flyet truffet på grunn av menneskelig svikt. Det var ikke vår hensikt, heter det i uttalelsen.

Det iranske militæret beklager hendelsen, og sier de skal oppgradere sine systemer for å forhindre liknende tragedier i framtida.

Irans øverste leder Ayatollah Ali Khamenei har uttrykt «dyp sympati» med ofrenes familier, og har bedt om at episoden granskes.

Lederen for luftstyrkene i Irans revolusjonsgarde Amir Ali Hajizadeh sier de «tar fullt ansvar» for hendelsen, og at han «skulle ønske han kunne dø da han hørte om flyhendelsen», skriver nyhetsbyrået IRIB.