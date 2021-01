Forsvarsadvokatene til Donald Trump trekker seg

Endringen skaper økt usikkerhet om strategien til forsvarsteamet til Trump, skriver Reuters.

Fem advokater har trukket seg, melder New York Times.

Lørdag ble det først kjent at hovedpersonen i gruppen, Butch Bowers og hans assistent Deborah Barbier forlot forsvarergruppen.

Forrige gang Trump ble stilt for riksrett, ble han forsvart av en gruppe nasjonalt kjent advokater. Denne gangen skal det ha vært vanskeligere å finne høyt profilerte personer som er villige til å stille, skriver New York Times.

Den meget kjente Trump-støttespilleren Rudi Giuliani, har flere ganger sagt at han ønsker rollen som forsvarer. Det som er klart, er at den tidligere borgermesteren i New York City ikke kan ha denne rollen. Han er et mulig vitne i saken. Giuliani talte under tilstelningen i Washington, D.C. som endte med stormingen av nasjonalforsamlingen.

Skal være alle

De tre andre advokatene som også skal ha trukket seg, er Josh Howard, Johnny Gasser og Greg Harris. Det skal være samtlige som har vært assosiert med forsvaret av Donald Trump skriver CNN. Det var CNN som først meldte nyheten.

Washington Post nevner bare to av disse andre advokatene. Avisen skriver at det bare er Butch Bowers og Deborah Barbier som klart har vært knyttet til forsvaret.

Talsmann for Donald Trump, Jason Miller, bekrefter at hovedpersonen Butch Bowers, trekker seg.

– Vi kommer snart til å presentere nye medlemmer av forsvarergruppen. Vi har lagt mye arbeide ned i dette. Vi har ikke foretatt den endelige beslutningen om sammensetningen, skrev Jason Miller i en tekstmelding til journalister sent lørdag kveld amerikansk tid.

Holder på historien

Advokatene skal ha trukket etter det som omtales som en «felles avgjørelse» som skyldes uenighet om retningen på saken. Reuters skriver at Donald Trump fortsetter å insistere på at presidentvalget i fjor var manipulert, og at han ble frarøvet valgseieren.

Det er antatt at det ikke er flertall for å felle Trump i Senatet. En indikasjon på det kom da et overveldende flertall av republikanerne i kammeret forsøkte å stanse saken. Bare fem republikanere stemte imot forslaget om å forkaste riksrettspapirene som kom fra Representantenes hus.

Republikanere argumenterer for at rettssaken ikke er forankret i grunnloven fordi Trump sluttet å være president 20. januar. Demokratene mener saken er gyldig, fordi Representantenes hus stilte ham for riksrett før han forlot embetet.

Riksrettssaken mot den tidligere presidenten skal begynne i det amerikanske senatet 9. februar.