Nordmannen er sammen med 12 andre pågrepet i en politiaksjon mot en kokainsmuglerliga i landet. Ifølge colombiansk politi skal den tidligere straffedømte mannen være en av hovedmennene i ligaen.

Advokat Kjell Myrland har vært forsvarer for nordmannen i tidligere saker her i landet. Han ble overrasket da han fikk vite at hans klient var blant de pågrepne.

– Ja, jeg er faktisk overrasket. Det var ikke han jeg tenkte på som den mest aktuelle for å være involvert i en så alvorlig sak. Han er ingen «storfisk» slik jeg oppfatter det, sier Myrland til NRK.

Myrland sier mannen er tidligere straffedømt i en sak som omhandlet en mindre mengde hasj.

SE VIDEO: Her blir nordmannen pågrepet.

Ifølge colombiansk politi skal nordmannen ha gjemt kokain i seilbåter som ble brukt til å frakte turister på billige utflukter. Stoffet ble fraktet videre med hurtiggående båter med destinasjon i land i Mellom-Amerika og USA.

Vurderer å reise til Colombia

Myrland ble varslet om pågripelsen fra en annen av sine klienter, men har ikke selv hatt kontakt med nordmannen som nå sitter fengslet.

– Jeg vil ta kontakt med familien for å høre om de har vært i kontakt med ham. Jeg vil også kontakte ambassaden, sier han.

Myrland er også åpen for å reise til Colombia for å bistå ham dersom det blir aktuelt.

Ifølge politiet har nettverket som nordmannen mistenkes for å ha tilhørt koblinger til Gulfklanen, en av de største organiserte kriminelle grupperingene i Colombia.

– Trives i Sør-Amerika

Uten at han kjenner bakgrunnen for saken, beskriver advokat Myrland anklagene mot sin klient som svært alvorlige.

Nordmannen ankom Colombia i 2016 etter å ha sonet en narkotikadom i Norge.

– Han liker seg i Sør-Amerika. Det er hovedårsaken til at han har vært der nå og tidligere, sier Myrland.