Forsvarer for siktet etter Marokko-drapene: – Min klient brøt med terroristene

I dag er det fengslingsmøte for de over 20 siktede i denne saken i Salé utenfor Rabat.

Blant dem som må møte for retten er en mann med sveitsisk og spansk statsborgerskap og en britisk statsborger, resten av de siktede er marokkanske.

– Lærte om islam av terrorister

Den sveitsisk-spanske mannen er mistenkt for å ha hatt en sentral rolle i rekrutteringen av terrorister i Marokko, noe han advokat avviser når NRK snakker med ham.

Advokat Saad Sahli sier hans klient ble dratt inn i denne saken fordi de andre har trukket hans navn inn her. Foto: privat

– Han lærte om islam av terrorister og han slo seg sammen med dem, men så brøt han kontakten med dem for cirka et år siden, sier advokat Saad Sahli. Han sier klienten hans, som har spansk mor og sveitsisk far, kjente de andre siktede i saken, men at han ikke deler samme ideologi som dem.

Norske Maren Ueland (28) fra Bryne i Rogaland og danske Louisa Vesterager Jespersen (24) ble funnet drept i et turområde nær landsbyen Imlil i Atlasfjellene i Marokko mandag 17. desember.

– Har vært et offer for kriminelle

– Min klient og de siktede har diskutert IS-videoer og de har snakket om IS og lignende temaer. Men han ble dratt inn i denne saken fordi de andre har trukket hans navn inn her. Han har vært et offer for de kriminelle, hevder advokaten. Han viser blant annet til de fire antatte gjerningsmennene som har publisert en video der de sverget troskap til ekstremistgruppa IS.

Den sveitsiske statsborgeren flyttet til Marokko i 2015. Ifølge marokkansk etterretningstjeneste har han vært i kontakt med IS-operative i Syria og han skal ha delt halshoggingsvideoer. Han skal også ha oppfordret til terrorangrep på turister og sikkerhetsvakter i Marokko, har lederen for Marokkos etterretningstjeneste BCIJ sagt.

Blomster og bilder til minne om Louisa Vesterager Jespersen og Maren Ueland foran Københavns Rådhus i januar i år. Foto: Mads Claus Rasmussen/ritzau Scanpix / NTB scanpix

Mener dødsstraff er rettferdig

Mannens advokat avviser at klienten har gjort noe ulovlig og regner med at han kommer til å bli frikjent.

– Det finnes ingen bevis for at han har vært med på noe kriminelt.

Sahli mener de hovedmistenkte bør få dødsstraff og regner med at rettssaken blir rettferdig, blant annet fordi det foreligger en innrømmelse, sier han.

– Dette er farlige menn som truer verdensfreden når de dreper utlendinger. Jeg tror de kan få livstid, men det er rettferdig om de blir henrettet på grunn av det de har gjort.

– Når kommer saken for retten?

– Jeg tror dommeren trenger flere måneder så det blir kanskje til sommeren. Men i verste fall kan det ta ett år, lenger enn det kan ikke de siktede sitte i fengsel uten en dom, svarer advokat Saad Sahli.