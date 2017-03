Forsvarer bruken av privat e-postkonto

Pence får kritikk for å ha brukt sin private e-postkonto til å diskutere sensitive opplysninger, noe som kan minne litt om det han så kraftig kritiserte den demokratiske kandidaten Hillary Clinton for under valgkampen.

Selv er Pence imidlertid tydelig på at de to sakene ikke kan sammenlignes.

– Det kan overhodet ikke sammenlignes, sier han til CNN, og viser til at han har overlevert alt innhold, i tråd med offentlighetsloven i Indiana.

Diskuterte flyktninger og terror

Avisa Indianapolis Star har fått tak i flere av e-postene, der Pence blant annet skal ha diskutert bosettingen av syriske flyktninger, og hvordan staten håndterer terrorangrep.

Ifølge Reuters ble kontoen hacket i fjor, og da fikk mange av kontaktene hans e-post om at han og hans kone hadde blitt ranet på Filippinene, og at de trengte penger raskt.

Det er uklart hvor ofte Pence har benyttet sin private e-post i offisiell sammenheng.

Lovlig

– I likhet med tidligere guvernører, hadde Pence både en offentlig og en privat e-postkonto, uttalte talsmann Marc Lotter på torsdag.

Loven i Indiana forbyr ikke tjenestemenn å bruke privat e-post i offisiell sammenheng, men lovverket blir tolket dit hen at slike e-poster må arkiveres.

Nåværende guvernør Eric Holcomb har offentliggjort mer enn 30 sider med informasjon fra den gamle e-postkontoen til Pence. Samtidig har han uttalt at noen av e-postene ikke kan offentliggjøres fordi de inneholder sensitiv og hemmelig informasjon.

Krever full åpenhet

Demokratene i Indiana krever full åpenhet.

​ – Det ser ut til at guvernør Holcomb har valgt å holde tilbake noen av e-postene Pence sendte fra sin private e-post, og vi vil vite hvorfor, skriver de i en uttalelse, ifølge CNN.

E-POST: FBI-etterforskningen av Clintons e-poster ble avsluttet rett før valget. Foto: Matt Rourke / Ap

I løpet av presidentvalgkampen i 2016, kritiserte Pence Clinton for å ha brukt en privat e-postserver da hun var utenriksminister. Pence uttalte blant annet at det var en trussel for sikkerheten i landet.

Få dager før valget åpnet FBI en ny etterforskning av Clinton og den private e-postserveren. Saken ble avsluttet få dager senere fordi de ikke fant bevis.