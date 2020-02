Første virusdødsfall i USA

For første gang er det bekreftet at koronaviruset har forårsaket et dødsfall i USA.

Det er en kvinne sent i 50-årene som er død, bekrefter president Donald Trump på en pressekonferanse i Det hvite hus.

Hun bodde i delstaten Washington nær storbyen Seattle.

Presidenten beskrev henne som en «en fantastisk kvinne» og «en medisinsk høyrisiko-pasient».

Tidligere har Trump sagt at risikoen for spredning av koronaviruset i USA er «veldig lav».

22 smittet – fire alvorlig syke

Til sammen er 22 personer smittet av koronaviruset i USA, ifølge Trump.

Fire av dem skal være alvorlig syke.

Visepresident Mike Pence sa også at Trump har vedtatt at reiserådene for amerikanske statsborgere skal endres.

– Vi oppfordrer amerikanere til ikke å reise til områdene i Italia og Sør-Korea som er mest rammet av koronaviruset, sa Pence.

Sprer seg også i Latin-Amerika

Koronaviruset sprer seg også andre steder på det amerikanske kontinentet.

Myndighetene i Ecuador bekreftet lørdag at det for første gang er oppdaget en koronasmittet person i landet.

Den 70 år gamle kvinnen bor i Spania, og kom til Ecuador i midten av februar – uten symptomer.

Nå er hun i en kritisk helsetilstand, og får behandling på en intensivavdeling ved et sykehus i landet, skriver ecuadorianske medier.

I tillegg er det oppdaget koronasmittede personer i Brasil og Mexico.