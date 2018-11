1. Moderne krig

Soldatene red ut til fronten i fargerike uniformer og fjær i hjelmen. De som kom hjem bar grå uniformer, hadde sett sine kamerater dø av bomber, granater, kuler eller giftgass. De sivile ble også hardt rammet. Byer og land ble lagt øde og i ruiner.

GASS: Stridsgass var et av våpnene som ble brukt av de stridende partene i krigen. Soldatene var i begynnelsen uten beskyttelse, men fikk noen steder etter hvert enkle gassmasker som disse franske soldatene. Foto: - / AFP

Første verdenskrig var den første krigen hvor panservogner ble benyttet. Samtidig ble også ubåter og fly benyttet mer enn tidligere.

Menige soldater var kanonføde i skyttergravene. Taktikken var fra middelalderen: De ble jaget fram av offiseren til å storme mot fienden som ventet med maskingevær og artilleri. I det største fransk-tyske slaget i Verdun ble ufattelige 750.000 skadet eller drept.

Den tyske hærsjefen som startet offensiven ønsket «å blø den franske hæren hvit». 80 prosent av de døde ble drept av artilleribeskytning.

2. Oppløsningen av Østerrike-Ungarn

Keiserriket var en av de fem stormaktene i Europa. Fra hovedstaden Wien regjerte keiseren over store landområder i Sentral-Europa og på Balkan.

VERDEN AV I GÅR: Kronprins Franz Ferdinand på besøk i Sarajevo like før han blir skutt. Skuddene utløste første verdenskrig. Foto: Arkivfoto - fotograf ukjent / NTB scanpix

Det fantes 11 offisielle språk, og det var en konflikt på med Serbia som utløste verdenskrigen.

Det skjedde da kronprins Frans Ferdinand ble skutt på Latinerbroen i Sarajevo, som da var en del av keiserriket, 28. juni 1914. Østerrike-Ungarn dro med seg sin allierte Tyskland inn i krigen, mens Serbia var alliert med Russland som igjen var alliert med Frankrike. Ved krigens slutt ble Østerrike-Ungarn oppdelt i ulike små nasjonalstater.

3. Russiske revolusjonen

Russland deltok i krigen sammen med Storbritannia og Frankrike. Tsardømmet var ledet av tsar Nicolaj II. Landet var langt mindre utviklet enn sine allierte i vest og led kraftig under krigen.

LENIN: Den russiske revolusjonslederen Vladimir Illyich Ulianov ble smuglet gjennom Europa av tyskerne. Han tok senere makten og trakk Russland ut av krigen. Foto: - / AFP

Det er omstridt blant historikere om det hadde blitt revolusjon uten krigen. Men krigen spilte i hvert fall en viktig rolle og revolusjonen gjorde til slutt at landet trakk seg ut av krigen. I februar 1917 endte demonstrasjoner med at tsaren gikk av. I oktober samme år tok bolsjevikene med Vladmir Lenin i spissen over makten i det revolusjonære Russland.

Lenin hadde levd i eksil i Sveits og ble smuglet inn med tysk jernbane gjennom Europa til Russland. Senere ble Sovjetunionen etablert, et gigantisk rike med kommunismen som ideologi.

4. Det osmanske riket faller

Med hovedstad i Istanbul, hadde kalifen styrt over den muslimske verden i 400 år. Tyrkerne hadde også landområder i Europa og gikk inn krigen på tysk side.

JERUSALEM: En av mange konflikter som har deler av sitt utspring i Den første verdenskrig, er den mellom israelere og palestinere Foto: THOMAS COEX / AFP

Da krigen var over, delte Storbritannia og Frankrike det som vi i dag kaller Midtøsten seg imellom. Grensene til til Syria, Libanon, Irak og Saudi-Arabia ble opprettet, blant annet inspirert av de hemmelige forarbeidet de to diplomatene Marc Sykes og François Georges-Picot hadde gjort på forhånd. Britene tok også over den palestinske provinsen, og dette var starten på konflikten mellom palestinere og jøder. Storbritannia hadde under krigen lovet jødene et nasjonalt hjem i Palestina i den såkalte Balfour-deklarasjonen.

Første verdenskrig var også en katastrofe for den armenske befolkningen. Den ble utsatt for det mange mener er et folkemord i regi av ungtyrkerne som hadde makten under krigen.

5. Europas selvmord

Da krigen begynte, ble verden regjert fra Paris, London og Berlin. Sammen kontrollerte de store verdensimperier som strakte seg over alle kontinenter. Det britiske imperiet var det største av dem alle. Da krigen sluttet, hadde Europa påført seg selv et banesår. Alt i 1915 kalte pave Benedikt 15. krigen for «Europas selvmord». Kontinentet mistet en generasjon unge menn med tilhørende arbeidskraft og måtte bruke store krefter på gjenoppbygging. Mellomkrigstiden ble vanskelig med store sosiale spenninger. Selv om mye makt fortsatt var samlet i Europa også etter krigen, var verden i endring. USA og senere Sovjetunionen skulle utvikle seg til å bli de nye maktsentrene.

6. Grunnen ble lagt for andre verdenskrig

Første verdenskrig ble kalt krigen som skulle ende all krig. Men fredsavtalene som ble undertegnet i Paris etter krigen dreide seg mest om stormaktspolitikk.

DE FIRE STORE: Statslederne i Storbritannia, Frankrike, USA og Italia delte verden seg imellom etter krigen. Foto: Ap

Seierherrene bestemte. Versailles-freden ble oppfattet som svært urettferdig i Tyskland og var et av argumentene Adolf Hitler og hans likesinnede brukte i sin vei mot makten. Seierherrene mente, ikke uten grunn, at hovedansvaret for krigsutbruddet lå hos de tapende parter og hovedsaklig i Tyskland.

Det ble heller ikke mye av det internasjonale samarbeidet som den amerikanske presidenten Woodrow Wilson forsøkte å få til. På grunnlag av hans idealer, ble det dannet en ny verdensorganisasjon dannet. Den ble kalt Folkeforbundet. USA ble derimot aldri medlem selv fordi Senatet nektet å ratifisere avtalen. Folkeforbundet klarte ikke å håndtere de mange konfliktene som oppstod utover på 1930-tallet. Organiasjonen ble offisielt oppløst i 1946.