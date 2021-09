Første samtale mellom Biden og Xi på sju måneder

Samtalen foregikk på telefon og varte i rundt 90 minutter.

Ifølge Det hvite hus var målet å «sikre at konkurransen mellom de to land ikke fører til en utilsiktet konflikt i fremtiden».

Tonen mellom de to topplederne beskrives som respektfull, familiær og oppriktig. Men forholdet mellom USA og Kina nå er det dårligste på flere tiår.

Ifølge kinesiske medier sa Xi Jinping at USAs politikk overfor Kina har ført til store vanskeligheter i forholdet mellom de to land:

DATAANGREP: USA beskylder Kina for omfattende dataangrep mot amerikanske selskaper. Foto: Ng Han Guan / Ap

– Hvis Kina og USA arbeider sammen, vil begge land og hele verden tjene på det. Hvis Kina og USA er i konflikt ville begge land og hele verden lide, sa den kinesiske presidenten.

Dataangrep og korona

Det er sju måneder siden den første samtalen mellom presidentene Biden og Xi. I denne tiden har det vært konstant strid mellom USA og Kina. Amerikanske tjenestemenn sier det er stor frustrasjon over forholdet til Kina.

Under nattens møte nevnte president Biden spesielt dataangrep mot amerikanske bedrifter. Ifølge ekspertene kommer mange slike angrep fra hackere i Kina. USA har blant annet beskyldt kineserne for å stå bak det store angrep mot Microsofts e-post-system.

Andre stridsspørsmål er amerikansk misnøye med Kinas handelspolitikk og kinesiske myndigheters omfattende brudd på menneskerettighetene.

IKKE MØTTES: De to presidentene har ikke møtt hverandre siden Joe Biden kom til makten. Her fra et møte i 2015. Foto: PAUL J. RICHARDS / AFP

På kinesisk side har det vakt stor misnøye at USAs ledelse mistenker at koronaviruset kommer fra et laboratorium i Kina.

«En upålitelig partner»

USAs tilbaketrekning og Talibans maktovertakelse i Afghanistan har vært en stor propagandaseier for Kina.

Den kinesiske ledelsen har fremstilt USA som en «upålitelig» partner. Og den samarbeider med den nye Taliban-regjeringen. Denne uken ble det kjent at Kina vil gi humanitær hjelp til en verdi av mer enn 30 millioner dollar til den afghanske befolkningen.

PROPAGANDASEIER: USAs tilbaketrekning fra Afghanistan var en propagandaseier for kinesiske myndigheter. Foto: US ARMY / Reuters

Biden-regjeringen har på sin side at tilbaketrekningen fra Afghanistan vil gi USA rom for å rette oppmerksomheten mot andre utfordringer. En av dem er å demme opp for Kinas økonomiske og militære fremgang.

Men nattens samtale mellom Joe Biden og Xi Jinping hadde i hovedsak som hensikt å bedre forholdet mellom USA og Kina:

«De drøftet både områder der vi har felles interesser, og områder der interesser, verdier og perspektiver avviker, heter det i en uttalelse fra Det hvite hus.