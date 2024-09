Det er milliardæren Jared Isaacman som betaler for opplevelsen. Sarah Gillis fra SpaceX vil være med ham på utsiden av romfartøyet Dragon. De to andre deltakerne i den privatfinansierte romferden Polaris Dawn vil bli igjen i romfartøyet.

Romvandringen er planlagt å vare i to timer i en høyde over bakken på 700 kilometer. Det vil gjøre det til den høyeste romvandringen siden 17. desember 1972.

I ROMMET: De fire som er med på Polaris Dawn-ferden. Jared Isaacman er nummer tre fra venstre. Sarah Gillis er helt til venstre i bildet.

Dette er første gang romturister gjennomfører noe slikt. Romvandringer er utført mange ganger, men det er lenge siden det har blitt gjort på den måten som Polaris skal gjøre.

SKAL PÅ UTSIDEN: Sarah Gillis fra SpaceX i romdrakten hun har vært med på å utvikle. Hun skal teste ut utstyr fra sitt eget selskap under romvandringen. Foto: SpaceX

Romvandringer, altså det å bevege seg utenfor et romskip eller romstasjon, gjennomføres nå ved hjelp av en luftsluse. Astronautene går inn i et lite kammer. Det blir tømt for luft, og luken ut til rommet åpnes. I resten av stasjonen eller fartøyet er det fortsatt luft.

FØRSTE GANG: Astronauten Ed White ble den første amerikaner som gjennomførte en romvandring. Det skjedde 3. juni 1965. Da var resten av fartøyet også tømt for oksygen. Foto: Nasa

Dragon-fartøyet fra SpaceX har ikke en slik luftsluse. Hele fartøyet må tømmes for atmosfære for å få til en romvandring.

Dette er ikke gjort siden Apollo-ferdene for over femti år siden.

SISTE AV DE HØYE: Under de senere Apollo-ferdene på begynnelsen av 1970-tallet gikk én av astronautene ut av fartøyet mens det var på vei tilbake fra månen. Dette er bilde av den siste som skjedde. Det viser Ron Evans utenfor Apollo 17-fartøyet 17. desember 1972. Foto: Nasa

Det er risiko knyttet til romvandringen. Besetningen bruker helt nye romdrakter som ikke er testet i rommet. De er også festet til romfartøyet med et kabelsystem som nå også får sin første test i rommet.

NYE DRAKTER: SpaceX har utviklet en ny romdrakt som skal brukes under romvandringen. Her er Polaris Dawn-besetningen med draktene inne i romfartøyet Dragon. Foto: SpaceX

Skjer det noe galt, så vil det ta tid å få romvandrerne inn i fartøyet igjen og fylle det med luft.