– For oss som er studenter står mye på spill, sier Greta Schuster.

NRK møter Schuster og to venninner i et vindfullt Cleveland i delstaten Ohio.

I natt er det klart for den første presidentdebatten mellom demokratenes kandidat Joe Biden og den republikanske presidenten Donald Trump her.

De tre studentene skal følge med på debatten og forteller at det er flere saker som engasjerer dem.

– Å forstå skattesystemet og hvordan det vil påvirke andre, ikke bare oss selv. Også er naturligvis koronaviruset en viktig sak, sier Schuster, som ikke vil avsløre hvem hun stemmer på, men forteller at hun er opptatt av miljø og internasjonale spørsmål.

MED EGNE ORD: De tre studentene ser fram til en ordentlig debatt der de får høre hva kandidatene selv sier, ikke meningene deres gjengitt via amerikanske medier. Foto: Veronica Westhrin / NRK

Frustrasjon og sinne

– Det er fryktelig mye som står på spill. Det dreier seg om USAs sjel og fremtid, sier Eirik Løkke, rådgiver i Civita.

Han mener at årets tre presidentdebatter, spesielt den første, er viktige av flere grunner:

På grunn av koronapandemien har mange av de vanlige valgkampaktivitetene blitt avlyst. På den måten kan de store arrangementene som faktisk gjennomføres, bli enda viktigere.

– Det amerikanske samfunnet er hyperpolarisert, demokrater og republikanere befinner seg nesten i parallelle univers. Debatten blir en mulighet til å samle alle under samme offentlighet – i hvert fall i 90 minutter, sier Løkke.

Professor Alan Schroeder ved Northeastern University i Boston har skrevet bok om presidentdebattene. Han forventer en aggressiv debatt i natt.

– 2020 har vært et elendig år for USA og dette vil gjenspeiles i debatten. Det er mye frustrasjon og sinne her nå, sier Schroeder til NRK.

STILLE FØR STORMEN: Debattscenen er klargjort i Cleveland, Ohios nest største by. Det demokratiske partiet har tradisjonelt stått sterkt her. På meningsmålingene leder Biden så vidt over Trump. Foto: Jonathan Ernst / Reuters

Skape engasjement hos velgere

Den første presidentdebatten skal ledes av Fox News-journalist Chris Wallace.

Temaene vil blant annet være håndteringen av koronaviruset, USAs økonomi og uroen i landet.

– Som oftest handler debatter mer om å styrke oppfatningene velgerne allerede har. Denne trenden er ekstra sterk i år, et år der det knapt er velgere som ikke har bestemt seg, sier Schroeder.

Han tror det viktigste temaet vil være pandemien og de økonomiske problemene den har medført.

– Dette har vært et stort problem her, og det ser ikke ut som situasjonen blir bedre, i hvert fall ikke fort nok, sier professoren.

Student Olivia Dolgoff forteller at hun har bestemt seg for å stemme på Joe Biden, og at debatten derfor ikke er avgjørende for hennes valg. Men hun er spent på hva de to kandidatene sier om utdanning, helse og likestilling.

– Jeg ser fram til å høre to sider, for du får kun én side fra media, og det er veldig forskjellig når det kommer rett fra personen, sier hun.

Ohio Antall valgmenn 18 Siste meningsmålinger Biden 48,0%

48,0% Trump 47,0% Siden 1960 har Ohio alltid valgt den som blir USAs president

Mye nedlagt industri

Biden vant Ohio klart under Demokratenes nominasjonsvalg Resultat 2016 43,6%

51,7% Vinner tidligere valg 2012 Demokratene 2008 Demokratene 2004 Republikanerne 2000 Republikanerne

Bidens energi og helse

Det er en utbredt oppfatning at Joe Biden er preget av alderen, noe Donald Trump underbygger jevnlig.

Men det kan hende Trump har gjort seg selv en bjørnetjeneste, ved å senke forventningene til Biden.

– Det skal mindre til å gjøre det godt i en debatt hvis forventningene er lave. Det var det George W. Bush vant på i 2000-debattene, forklarer Hilmar Mjelde, seniorforsker ved Norce forskningssenter.

Han tror det viktigste for Biden er å bevise at han har energi og helse til å være president.

– Som Ronald Reagan i 1980, må han bevise at han ikke er for gammel og radikal, sier Mjelde.

FØLGES MED PÅ: Mange vil følge nøye med på om Joe Biden klarer å holde trykket oppe i debatten mot Donald Trump. Biden blir USAs eldste president noen gang dersom han vinner valget i november. Foto: Andrew Harnik / AP

Biden fyller 78 år 20. november. Dersom han vinner valget 3. november, blir han tidenes eldste president i amerikansk sammenheng. Trump er 74 år gammel.

– Dette er de eldste kandidatene i moderne tid. Og folk er opptatt av helsetilstanden deres. Debatten blir en arena hvor de kan bevise at de er fysisk og mentalt i stand til å lede USA, eventuelt kan de bevise at de ikke er det. I alle tilfeller kommer folk til følge med på hvordan de klarer presset, sier Eirik Løkke.

– Ufine personangrep kan fungere

Hilmar Mjelde forklarer at sittende presidenter historisk sett har gjort det dårlig i den første presidentdebatten.

– De er rustne, sier Mjelde, men han gjør et unntak for Trump.

– Han er jo ute og krangler og angriper noen hver dag på Twitter.

Forskeren mener presidenten kan bli vanskelig å debattere mot, fordi han ikke forholder seg til saklige argumenter.

– Trump godtar ikke kritikk, han svarer på all kritikk med personangrep. Han tar motstand som en fornærmelse, sier Mjelde.

UNDER PRESS: Trump har de siste dagene måttet svare på kritiske spørsmål om skatteopplysninger, etter at New York Times avdekket at han betalte ca. 7000 norske kroner i inntektsskatt i 2016, året han ble president. Foto: Joe Raedle / AFP

Han tror Trump kan komme til å dra Bidens familie inn i debatten, som et forsøk på å gjøre motkandidaten sint.

Det gjorde han også i 2016, da han nevnte Bill Clintons elskerinner i debatten mot Hillary Clinton.

– Vinneren er ikke nødvendigvis den som har de beste argumentene. Det er viktigst å treffe stemningen i landet og å fremstå som en sterk leder. Ufine personangrep kan da fungere, sier Mjelde.

Eirik Løkke er spent på om Biden «will go high or low» når han blir angrepet – om han vil heve seg over angrepene eller forsøke å slå tilbake på samme måte.

– Biden var veldig god i siste debatt mot Bernie Sanders i mars, så dette én mot én-formatet passer ham bedre enn å møte veldig mange motdebattanter på en gang.

Samler svært mange seere

Akkurat nå leder Biden knepent over Trump i Ohio, viser et gjennomsnitt av de siste meningsmålingene hos nettstedet fivethirtyeight. På landsbasis leder Biden med rundt 7 prosentpoeng.

Gjennomsnitt meningsmålinger 6,6 % Kilde: fivethirtyeight

Det er usikkert hvor stor effekt debattene vil ha på resultatet.

– De undersøkelser som er gjort, tyder på at debattene ikke har veldig stor effekt på å flytte velgere. Men det er vanskelig å måle, sier Eirik Løkke.

Små utslag av velgervandringer kan ha stor effekt ettersom presidentdebattene tradisjonelt samler mange seere.

– 84 millioner så den første debatten mellom Hillary Clinton og Donald Trump. Hvis du får overbevist selv en liten andel, så kan det potensielt ha stor effekt, sier Løkke.

«Det viktigste valget i amerikansk historie»

«Dette er det viktigste valget i amerikansk historie», sa Donald Trump under Republikanernes landsmøte i august. Også Joe Biden har beskrevet høstens valg som det viktigste i vår levetid.

I Cleveland møter vi 18 år gamle Caleb Reed, som skal stemme for første gang i år. Økonomi er den viktigste saken for ham, og han har store forventninger til nattens debatt.

FØRSTEGANGSVELGER: Caleb Reed skal stemme for første gang, men har ikke bestemt seg for hvem han skal stemme på. Foto: Snorre Wik / NRK

– De fleste ser på det som underholdning, men siden dette er det første året jeg kan stemme, så ser jeg etter hvem jeg vil ha som president de neste fire årene, sier han.

For Reed handler debatten om hvordan de to kandidatene klarer seg under press. Han har ikke bestemt seg for hvem han skal stemme på.

– Ikke helt akkurat nå. Muligens vil jeg ha et klart svar etter denne debatten, sier han.

– Så for deg er debatten viktig når du skal ta ditt valg?

– Ja.