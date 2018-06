Første kvinner kjører bil i Saudi-Arabia

– Endelig kan jeg besøke familien min uten å be mannen min kjøre meg, sa 30 år gamle Wala Abu Negm da hun satte seg i førersetet i ektemannens Ford og dro av gårde gjennom Riyadhs gater.

Historisk

Det var et historisk øyeblikk for saudiarabiske kvinner som hittil har måttet lene seg på ektemenn, fedre, brødre og privatsjåfører for å gjøre ærender, dra på jobb, besøke venner eller frakte barna til skolen.

I nesten tre tiår har saudiarabiske kvinner og menn som støtter dem, krevd at kvinner skal få kjøre bil slik som i alle andre land i verden, inkludert alle andre muslimske land.

Ultrakonservative religiøse mener det er en synd mot Gud om kvinner fikk kjøre, og advarte også mot at det kunne åpne for trakassering. Men kritikken har vært dempet etter at kong Salman i fjor kunngjorde at han ville oppheve forbudet.

Like etter midnatt var Samar Al-Moqren ute på kjøretur, bak rattet i hjemlandet for første gang. Foto: Fayez Nureldine / AFP

Mange saudiarabiske kvinner som har bodd i utlandet, har hatt førerkort og kjørt bil i andre land de har bodd, men de få som våget seg til å utfordre forbudet hjemme, risikerte å bli arrestert.

Det overveldende flertallet av saudiarabiske kvinner har fortsatt ikke førerkort, og det er lange køer for å ta kjørekursene som har vært tilgjengelig for kvinner inne på avlukkede områder de siste tre månedene.