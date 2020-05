Første i Norden med kunstig hjerte

Hjerteoperasjonen varte i seks timer.

-Alt gikk bra. Pasienten har det godt. Det er en milepæl for oss og et stort skritt videre. Det forteller Finn Gustavsen som er professor og overlege ved hjertemedisinsk klinikk på Rigshospitalet i København til DR Nyheter.

Pasienten fikk implantert et elektrisk, kunstig hjerte som er tiltenkt pasienter som er kritisk syke av hjertesvikt i begge sider av hjertet.

– Det her er første gang vi har fjernet det eksisterende hjertet og erstattet det med et helt, kunstig hjerte, sier Gustavsen.

Elektrisk hjerte

Hjertet som nå banker i den danske personens kropp er hundre prosent elektrisk, utviklet på Airbus fabrikkene i Frankrike. Akkurat som et hjerte av kjøtt og blod kan det kunstige hjerte pumpe fem liter blod rundt i kroppen per minutt og slå opp mot 40 millioner slag i året. Ut fra magen har den hjerteopererte nå en ledning som er koblet til ett batteri.

– Bortsett fra ledningen kan ikke den opererte merke at et hjerte av kjøtt og blod er byttet ut med et fullstendig kunstig hjerte. Pasienten følte seg umiddelbart bedre, forteller overlegen.

Legene på Rigshospitalet i Danmark skriver i en pressemelding at hjertet er det første med et selvreguleringssystem som tilpasser seg kroppen. Hvis en person med et slikt hjerte f.eks. blir andpusten vil hjertet reagere med å øke pumpehastigheten.

Danmark er det tredje landet i verden som implanterer kunstige hjerter fra produsenten Carmat. Tsjekkia og Kasakhstan er de øvrige landene.

Håp for flere

– Nå kan vi plutselig hjelpe en gruppe pasienter som vi ikke har hatt et tilbud til før, sier Gustavsen. Han presiserer likevel at man ikke kommer ikke til å kunne spille fotball eller ishockey, men man kan fremdeles gå eller sykle med det. Ifølge Gustavsen er det et intelligent hjerte som fungerer som et alminnelig hjerte.

Robert Tools fikk operert inn et hjerte av plast og titan i 2001, men levde bare i fem måneder etter operasjonen. Foto: JOHN SOMMERS

Den første personen i verden som fikk operert inn ett kunstig hjerte av plast og titan, var 59 år gamle Robert Tools som ble operert på Det jødiske sykehuset i Louisville i Kentucky 2. juli 2001. Han døde fem måneder senere av massive blødninger etter svikt i en rekke organer.

En svensk person fikk for noen år siden implantert inn et kunstig hjerte. Ifølge DR Nyheter overlevde personen men var konstant sengeliggende. Det var dessuten stor risiko for blødninger eller blodpropp. Det skal nå være forbedret på denne nye modellen.

Overlegen understreker likevel at dersom det oppstår tekniske problemer med det nyeste hjerte som nå er implantert eller batteriet stopper opp, så dør man umiddelbart

Så langt har 13 personer på verdensbasis fått et kunstig hjerte. Målet er å nå 20 personer innen fire til fem år.

