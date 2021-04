Mohamed Bazoum ble fredag innsatt som president i det afrikanske landet Niger.

Han overtok etter Mahamadou Issoufou som hadde vært president siden 2011.

Det var første gang siden Niger ble selvstendig fra Frankrike i 1960 at en leder frivillig har overlatt makten til en annen etter et demokratisk valg.

Bazoum ble valgt i februar i år i ett valg der taperen, Mahamane Ousmane, hevdet det var valgjuks.

Valgarbeidere med stemmeurner under presidentvalget i Niger i februar i år. Foto: ISSOUF SANOGO / AFP

Fikk pris for å gå av

Issoufou hadde sittet i to femårs-perioder og grunnloven åpnet ikke for flere perioder.

I flere andre afrikanske land har ledere sett bort fra slike begrensninger eller endret grunnloven slik at de kunne beholde makten.

I mars ble det klart at Issoufou får Mo Ibrahim-prisen for afrikansk lederskap.

Prisen, som er etablert av den sudanskfødte britiske forretningsmannen Mo Ibrahim, går til demokratisk valgte statsledere i Afrika som frivillig gir fra seg makten etter å ha styrt på en god måte.

Vinnere av Mo Ibrahim-prisen for afrikansk lederskap Ekspandér faktaboks 2007: Joaquim Chissano, Mosambik

2007: Nelson Mandela, Sør-Afrika (ærestildeling)

2008: Festus Mogae, Botswana

2011: Pedro Pires, Kapp Verde

2014: Hifikepunye Pohamba, Namibia

2017: Ellen Johnson Sirleaf, Liberia

2020: Mahamadou Issoufou; Niger

Med prisen får vinneren 5 millioner dollar – vel 42 millioner norske kroner. I tillegg får vinneren utbetalt 200.000 dollar – vel 1,7 millioner kroner – hvert år resten av livet.

Tanken bak summen er både å oppmuntre ledere til å gå av frivillig og å sørge for at de får nok penger til at de ikke føler behov for å berike seg på ulovlig måte mens de leder landet.

President Mohamed Bazoum og hans kone Hadiza Ben Mabrouk under fredagens seremoni i Niamey. Foto: BOUREIMA HAMA / AFP

Islamistiske ekstremister

Selv om maktoverføringen gikk fredelig for seg, ventes en serie problemer på den nye presidenten.

Islamistiske ekstremister blir stadig mer aktive i Sahel-regionen, som inkluderer Niger, Mali og det nordlige Nigeria.

Tusener av mennesker er drept og hundretusener på flukt som følge av slike angrep, trass i tilstedeværelsen av regionale og internasjonale militære styrker.

Verdens fattigste land

I tillegg til volden har Niger mer enn sin dose av fattigdomsproblemer.

På FNs utviklingsindeks (HDI), som toppes av Norge, kommer Niger på 189. og siste plass.

Gjennomsnittlig levealder er 62,4 år og befolkningen har i gjennomsnitt 2,1 års skolegang. Tall fra Unesco viser at under 20 prosent av befolkningen kan lese og skrive.