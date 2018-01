Forsøker å redusere tre voksende oljeflak etter tankskip-ulykke

Det kinesiske transportdepartementet meldte onsdag at de har identifisert tre store oljeflak som har dannet seg etter at det iranske tankskipet Sanchi tok fyr 6. januar.

China Global Television Network skriver at undervannsroboter skal sendes til vrakrestene for å undersøke det nærmere, der flakene fortsatt ser ut til å vokse.

Oljeflakene omtales som «langt større» enn det de var på mandag, opplyser kinesiske myndigheter, ifølge NTB.

Oljetankeren var lastet med 136 000 tonn kondensat – nesten én million fat. Kondensat er en type lettolje som raskt fordamper eller brenner opp.

Strekker seg over 109 kvadratkilometer

Tankskipet drev i flere dager før det til slutt eksploderte og sank forrige uke.

Sent tirsdag opplyste landets myndigheter at to av oljeflakene dekker et område på 109 kvadratkilometer.

Satellittbilder viser et oljeflak på 69 kvadratkilometer, og et annet på bortimot 40 kvadratkilometer, skriver Reuters.

VOKSER: Det er identifisert tre voksende oljeflak i Østkinahavet. To av dem dekker hele 109 kvadratkilometer. Foto: Liu Shiping / AP

Et tredje flak, med en radius på 5 kilometer, skal ha spredt seg nord for ulykkesstedet.

Ulykken omtales som den verste oljetank-katastrofen på flere tiår.

Tirsdag var to skip i gang med å spraye kjemikalier på ulykkesstedet for å løse opp olje på havets overflate.

– Dette er noe vi prioriterer. Ingen ønsker seg en katastrofe til, sa Lu Kang, talsmann for Kinas utenriksdepartement.

Oljetankeren var på vei fra Iran til Sør-Korea da den kolliderte med frakteskipet fra Hongkong, omtrent 300 kilometer øst for Shanghai.

32 besetningsmedlemmer omkom, og kun tre av de døde er funnet til nå.

Store miljøbekymringer

Det er uttrykt stor bekymring for det marine økosystemet etter at Sanchi eksploderte.

Leder i Greenpeace Norge, Truls Gulowsen, sa tidligere til NRK at han frykter store miljøkonsekvenser.

– Ulykker kan skje. Heldigvis skjer det ikke så ofte, men når det først skjer kan det ha store konsekvenser, sa Gulowsen.

Miljømagasinet The Maritime Executive omtaler hendelsen som et av de største utslippene av kondensat i historien.

MILJØKONSEKVENSER: Det finnes flere eksempler på sjøfugler som blir hardt rammet av oljesøl. Bildet er fra 2013. Foto: Sean Gardner / Reuters

Forskere ved Universitetet for havforskning i Southampton, har forsøkt å forutsi omfanget av forurensningen ved hjelp av avansert datasimulering.

De kom fram til at det kan ta måneder før spor av den første oljen vil nå fastlandet på sørøstkysten av Sør-Korea.

Simon Boxall, forsker ved universitetet, er redd for at konsekvensene ikke vil være kortvarige.

– Lasten som gikk ned med Sanchi vil sakte kunne synke inn i havet og forårsake en kronisk forurensningskilde. Dette vil potensielt være ekstremt farlig for økosystemet rundt, sier Boxall til magasinet.

Han advarer om at giftstoffene i oljen er mer løselig i vann enn i råolje, noe som vil fører til at de fleste giftstoffene fordeler seg jevnt i havet, istedenfor å flyte opp til vannoverflaten.

Boxall har krevd fiskeforbud til forurensingsområdet er blitt kartlagt nærmere.