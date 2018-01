Forslår å bruke 145 milliarder på grensemuren mot Mexico

Forslaget er presentert av den amerikanske toll- og grensekontrollen (CBP) etter at senatorer har spurt hva etaten kan gjøre for å sikre grensen, sier tjenestemenn, som ønsker å være anonyme.

Forslaget er ikke offentliggjort ennå.

Femti mil med gjerde og mur

For 18 milliarder dollar, rundt 145 milliarder kroner etter dagens kurs, fordelt over ti år, kan CBP bygge over femti mil med gjerde og mur langs grensen til Mexico.

Når arbeidet er sluttført i 2027, vil 1552 kilometer, over halvparten av grensen mot nabolandet i sør, være dekket.

I tillegg ønsker CBP å bytte ut eller bygge ekstra gjerder langs 651 kilometer av grensen.

Nekter å betale

President Donald Trump har siden tidlig i valgkampen lovet «en stor og vakker mur» mot Mexico, men har ikke kommet med mange detaljer om hvor, når og til hvilken pris den skal bygges.

Bygging av muren var et av president Donald Trumps valgløfter. Foto: Jim Lo Scalzo / AP

Mexico har stått fast på at landet ikke kommer til å betale for muren, slik Trump har krevd, og det er få som tviler på at regningen kommer til å ende hos amerikanske skattebetalere.

Den republikanske senatoren Ted Cruz har ifølge avisen El Pais foreslått å bruke formuen til den fengslede narkokongen Joaqin «El Chapo» Guzman til å finansiere muren.