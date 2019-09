Forskningsrapport: – Kniver lagd av avføring virker ikke

Historien som ligger til grunn for forskningen har blitt nedtegnet en rekke ganger av etnografene som studerer urbefolkningen i Alaska, Canada og på Grønland.

Historien handler om en gammel mann som nektet å flytte sammen med de andre menneskene. For å forsøke å tvinge ham inn i samfunnet tok familien hans fra ham alt utstyr. Med bare klærne han hadde på kroppen, så ville han forstå at han ikke kunne leve lenge, og så ville han søke seg til de andre, var tankegangen.

Det den gamle mannen gjorde, var å lage en kniv av sin egen frosne avføring. Han brukte kniven til å drepe en hund og lage en slede av pelsen, senene og beina.

Han fanget en annen hund som han spant for sleden, og så forsvant han i isødet.

BREDT SPREDD HISTORIE: Den gamle mannen skal ha forsvunnet ut på isen med en slede lagd av en død hund og en improvisert kniv. Forskerne ville vite om det kunne være sant. Foto: Rob Gillies / AP

Gjenskapte situasjonen

– Fordi det er så mye uklart i forbindelse med de tidligere nedtegnelsene så gjennomførte vi et eksperiment for å se om en slik kniv kan fungere, skriver forfatterne bak en artikkel som vil bli publisert i oktoberutgaven av Journal of Archaelogical Science.

Dette er en fagfellevurdert artikkel. Det betyr at andre forskere har godtatt metodene og er enig i at forskningen fortjener å publiseres.

GRUNDIG GJENNOMFØRT: Dette er et utdrag av dietten til forskeren som bidro med råmateriale til eksperimentet. Foto: Kent State University

Råmaterialet fikk de primært fra en kollega i forskergruppen som i åtte dager gikk på en typisk «inuitt-diett» bestående av mye proteiner og fett. De valgte å ikke forsøke å slakte en hund, men bruke kniven på et representativt utvalg av skinn, muskler og sener fra en gris.

SÅ SKARP SOM MULIG: Forskerne tok i bruk en metallfil for å gi kniven de beste muligheter til å lykkes. Foto: Kent State University

Gjennomføringen

Etter at kollegaen hadde vært på den rike dietten i fire dager, begynte gruppen å lage kniver. Eksperimentet fortsatte i fem dager til.

Til noen av knivene ble det brukt keramiske former, andre ble formet for hånd.

Knivene ble øyeblikkelig lagret i minus 20 grader etter utformingen. Rett før de skulle brukes, ble eggen slipt med en metallfil. Kniven ble så begravd i tørris med en temperatur på minus 50 grader for å garantere at de var frosne under eksperimentet.

Forskerne poengterer at eksperimentet var godkjent av bio-sikkerhets-komiteen ved Kent State University.

LIGNER PÅ ANDRE KNIVER: De håndformede knivene ligner på noen steinalderkniver som beviselig har vært i stand til å gjøre en jobb. Knivene lagd av avføring smeltet. Foto: Kent State University

Resultatet

– Vi begynte med å forsøke å kutte i skinnet. Tankegangen var at dersom kniven ikke greide det, så ville det være håpløst å kutte i sener og muskler, skriver forskerne.

De fant ut at hverken knivene som ble lagd i former eller knivene som ble formet for hånd greide å kutte.

– Knivene skar ikke gjennom huden. Selv om de kom rett fra nedkjøling, smeltet knivseggene da de kom i kontakt med materialet. De etterlot bare striper med avføring.

De iherdige forskerne gjentok eksperimentet med avføring fra en kollega som gikk på en mer normal diett. Resultatet var det samme.

MEGET OPPFINNSOMME: Gjenstander lagd av inuitter er stilt ut på et museum. Urbefolkningen i Alaska, Canada og på Grønland har vist at de er dyktige til å bruke naturlige materialer. I historien forskerne undersøkte, ble dette strukket litt for langt. Foto: Matt York / Matt York

Konklusjonen

– Bi brukte nedkjøling til minus femti grader og en metallfil for å gi knivene de best tenkelige muligheter. De fungerte likevel ikke, skriver forskerne.

De mener det er både viktig og nødvendig å utfordre slike myter.

– Det er godt kjent og bredt akseptert at urbefolkningen i dette området er ressursfulle og oppfinnsomme. Det er skadelig for denne oppfatningen dersom den baserer seg på usanne historier, skriver forskerne.