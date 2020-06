Forskere: Nytt influensavirus funnet i Kina

Ifølge forskerne er viruset funnet hos griser, men kan smitte mennesker, skriver BBC.

Forskerne er bekymret for at viruset kan mutere, noe som vil gjøre det lettere å spre seg fra en person til person.

Viruset skal ha alle egenskapene til et virus som kan spre seg til mennesker og må nøye overvåkes.

Må holdes øye med

Ettersom viruset er nytt, er det ikke forventet at mennesker er immune mot det.

Så langt har det ikke utgjort en stor trussel, men professor Kin-Chow Chang som jobber ved Nottingham University i Storbritannia, sier det bør holdes et øye med.

– Nå er vi distrahert med koronaviruset, og med rette. Men vi må ikke miste fokuset på potensielt farlige nye virus, sier Kin-Chow Chang til BBC.

I en forskningsartikkel som er publisert i Proceedings of the National Academy of Sciences, skriver forskerne at de ønsker tiltak som kan kontrollere og følge med på utviklingen av viruset.

Ligner på svineinfluensa

Viruset har fått navnet G4 EA H1N. Ifølge forskerne tror de det kan vokse og formere seg i cellene i luftveiene hos mennesker.

Dette nye viruset skal ligne på svineinfluensaen som spredte seg i 2009.

Svineinfluensaen ble mindre dødelig enn først fryktet. Noe man tror skyldes at mange eldre mennesker hadde noe immunitet, trolig fordi det lignet andre influensavirus som hadde sirkulert tidligere.

Den årlige influensavaksinen skal beskytte mot svineinfluensa.

