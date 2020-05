Forskere tror testiklene gjør menn mer utsatt for alvorlig Covid19-sykdom

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Forskerne har ennå ikke funnet noe klart svar på hvorfor kvinner ser ut til å ha et mindre livstruende forløp av Covid19-sykdommen.

Tall fra Spania og Italia viser at 61 prosent av dem som dør av sykdommen er menn. Også i New York som har vært hardt rammet, ser man at betydelig flere menn enn kvinner dør av sykdommen.

Virusreservoar i testiklene

I en foreløpig ikke-publisert studie fra april i år forteller forskere i New York og Mumbai om hvordan de har undersøkt sykdomsforløpet til 68 covid19-pasienter i India.

Forskerne ønsket å undersøke om sykdommen opptrer ulikt hos menn og kvinner.

Angiotensin-konverterende enzym 2 (ACE2) finnes i flere av kroppens organer. Blant annet i lunger hjerte, nyrer og tarmer.

Men hos menn er det spesielt høy forekomst av det blodtrykksregulerende enzymet i testiklene.

Forskere mener at koronaviruset bruker ACE2 som en inngangsport til cellene.

Siden testiklene ikke er knyttet til immunforsvaret, tror forskerne at viruset kan oppholde seg der lengre enn ellers i kroppen. Dermed risikerer menn å få et reservoar av virus i testiklene, som kan forlenge sykdomsperioden og føre til at man blir hardere rammet av sykdommen, heter det i studien.

I snitt bruker menn to dager mer enn kvinner på å bli friske igjen av sykdommen, mener forskerne.

Frykter for fruktbarheten

I en annen studie, publisert 9. april, av forskere ved institusjoner i Nord-Carolina og Maryland, hevdes det også at testikler er sårbare for viruset.

– Våre funn tyder på at testiklene er et høyrisiko-organ og sårbart for SARS-CoV-2-infeksjon, skriver Zhengpin Wang og Xiaojiang Xu i studien.

Forskerne mener at man bør overvåke reproduksjonsevnen til mannlige pasienter som blir friskmeldt fra sykdommen for å undersøke om fruktbarheten blir påvirket av infeksjonen.

De sammenligner funnene med det man vet om Sars-viruset fra begynnelsen av 2000-tallet. Der så man at viruset kunne påføre skader på en rekke indre organer, deriblant testiklene.

Både Sars og Mers-viruset som ble oppdaget i 2012, har ifølge forskerne den samme ACE2-reseptoren som gjør at de kan trenge inn i vertsceller og reprodusere seg.

Siden SARS-CoV-2 deler 76 prosent av den samme aminosyre-sekvensen med det 20 år gamle Sars-viruset, mener forskerne at det er sannsynlig at viruset som nå herjer verden også bruker ACE2 som inngangsport til cellene våre.

Får kvinnelige hormoner

I USA har leger i California og New York har man nå igangsatt kliniske studier hvor man gir mannlige koronapasienter tilskudd av de kvinnelige hormonene østrogen og progesteron i håp om at det skal gi mennene like stor sjanse som kvinnene til å overleve sykdommen.

– Det er en påfallende forskjell på antall menn og kvinner på intensivavdelingene. Menn blir åpenbart sykere, sier intensivlege Sara Ghandehari som leder progesteron-studien ved Cedars-Sinai-sykehuset i Los Angeles til New York Times.

Samtidig ser man at gravide som har høyere forekomst av østrogen og progesteron ser ut til å ha mildere sykdomsforløp enn kvinner som ikke venter barn.

– Det er ett eller annet ved det å være kvinne som virker beskyttende, sier Ghandehari.

Andre forskere som har sett på kjønnsforskjeller advarer mot å tro at hormoner er løsningen. Kvinner som har passert overgangsalderen, og dermed har reduserte hormonnivåer, ser likevel ut til å klare seg bedre enn jevngamle menn, ifølge avisen.

– Vi ser denne skjevheten i alle aldersgrupper. Eldre menn er fortsatt disproporsjonalt rammet, og det forteller meg at dette må handle om genetikk. Ikke bare hormoner, sier Sabra Klein ved John Hopkins Bloomberg folkehelseskole,