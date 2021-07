Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Annenhver pasient som er innlagt med alvorlig covid-19 sykdom, utvikler andre helseplager og komplikasjoner.

Det er noe av det som kommer frem i en ny britisk studie som har blitt publisert i The Lancet.

Data fra mer enn 70.000 koronapasienter ved over 300 sykehus i Storbritannia er gjennomgått i studien.

– Studien viser at mange covid-19-pasienter på sykehus får et alvorlig sykdomsforløp og pådrar seg svikt i flere organsystemer som følge av covid-19-sykdommen, sier assisterende helsedirektør Espen Nakstad til NRK.

Ifølge Nakstad er det vanligste akutt nyresvikt. Og svikt i respirasjons-, sirkulasjons- og fordøyelsessystemet, inkludert leversvikt.

– Dessuten rammes 1–5 prosent av slag, hjertesvikt og hjertestans, sier Nakstad.

Komplikasjonene var utbredt også hos unge personer uten tidligere helseproblemer. I alt 27 prosent av pasienter mellom 19 og 29 år og 37 prosent mellom 30 og 39 år opplevde minst én komplikasjon etter å ha vært innlagt med covid-19.

Mer utbredt hos menn

Forskerne bak studien sier studien bør være en vekker for beslutningstakere om langtidsplagene alvorlig syke koronapasienter har.

– Funnene strider med den nåværende forestillingen om at covid-19 bare er farlig for mennesker med en underliggende sykdom og eldre, sier hovedforfatter, professor Calum Semple ved University of Liverpool.

Funnene viser videre at komplikasjonene var mer utbredte hos menn enn hos kvinner.

Ett av de viktigste funnene er at 27 prosent av pasientene i mindre grad var i stand til å ta vare på seg selv etter å ha blitt utskrevet fra sykehus, uansett alder, kjønn og etnisitet.

Forskerne sier komplikasjonene som ble registrert, er noe annet enn det som omtales som «long covid». Der har pasienter symptomer direkte knyttet til sykdommen i flere uker og ofte måneder etter infeksjon.

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad. Foto: Ole Berg-rusten / NTB

Nakstad: – Stor verdi

– Denne typen studier, der man følger sykehuspasienter fra innleggelsen og framover, er av stor verdi fordi man får mye mer detaljert kunnskap enn i tradisjonelle registerstudier, forteller assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

Han mener tallene «egentlig ikke er overraskende» gitt hvor syke koronapasienter er når de legges inn på sykehus.

– Flere av følgetilstandene ser man ofte ser på intensivavdelinger, men covid-19 gir erfaringsmessig noen tilleggsproblemer på grunn av økt risiko for blodpropp og kraftige betennelsesreaksjoner hos noen.

Det viktigste funnet i studien er den høye andelen unge pasienter som får et komplisert sykdomsforløp, ifølge den assisterende helsedirektøren.

– Dette står i motstrid til tidligere oppfatninger om at covid-19 bare er farlig for personer med risikofaktorer og eldre mennesker.

Studien ble gjennomført fra januar til august 2020. Dermed gir den lite informasjon om alfa- og delta-variantene av korona, påpeker Nakstad.

– Vi trenger flere slike studier og følger nøye med på det arbeidet som pågår ved universitetssykehusene i Oslo og Bergen om langtidseffekter, såkalt long-covid, sier han.