Forskere oppdaget flere billiarder tonn diamanter under jordas overflate

I en ny studie, hvor forskere med ulike fagbakgrunner har samarbeidet og benyttet seg av seismisk teknologi, kommer det frem at så mye som en billiard tonn diamanter ligger dypt under jordas overflate, skriver CNN.

Ifølge forskerne, som kom fra blant annet Massachusetts Institute of Technology (MIT), er diamanter rundt tusen ganger vanligere enn først anslått.

Forskerne sier at til tross for sitt rykte som en sjelden og verdifull edelsten, er diamanter kanskje ikke like sjeldent som man har trodd.

Langt under bakken

LESEDI LA RONA: En modell poserer med den uslepne diamanten Lesedi La Rona under en auksjon på Sotheby's i London. Foto: Ben Stansall / AFP

Diamantene ligger imidlertid rundt 160 kilometer under bakken, noe som er dypere enn det tidligere har blitt boret etter de dyrebare steinene.

– Vi får ikke tak i dem, men fortsatt er det mye mer diamanter enn vi trodde, sier Dr. Ulrich Faul, en av forskerne som har deltatt i studien, ifølge The Independent.

Forskningen er publisert i tidsskriftet Geochemistry, Geophysics, Geosystems.

Kartla sammensetning

Det var seismisk data fra jordskjelv og tsunamier som fikk forskerne på sporet av diamantene. Disse rystelsene i planeten skaper enorme lydbølger, som kan brukes til å lage et bilde av hvordan jorda ser ut på innsiden. Blant annet kan man finne ut hva slags steinsammensetning jorda består av.

Diamantene er dannet ved stort trykk under jorda. Vanligvis bringes det opp til jordoverflaten gjennom vulkanske eksplosjonsrør som blir kalt Diamond pipes.

I Norge er det påvist diamanter flere steder. Den største på 2,7 millimeter i elvegrusen i Pasvikelva i Finnmark.