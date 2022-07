Forskere har oppdaget ny kjøttetende dinosaurart

En ny gigantisk kjøttetende dinosaurart har blitt oppdaget under utgravninger i Argentina.

Den nye dinosaurarten har fått navnet «Meraxes gigas».

Dinosaurfossilet viser at den var 11 meter lang og skal ha veid mer enn 4 tonn, og at den ble 45 år gammel, ifølge en studie som ble publisert i tidsskriftet Current Biology.

Minner om Tyrannosaurus rex

Meraxes blir beskrevet som en kjøttetende dinosaur med et enormt hode og korte forben. Den tilhørte en tobent-variant som kalles theropoder.

Den blir sammenlignet med dinosaurarten Tyrannosaurus rex, som er en av de mest kjente kjøttetende artene som levde mot slutten av kritt-tiden.

Utgravningene av fossilet ble gjort i Nord-Patagonia i Argentina.

POSERER: Paleontolog Peter Makovicky avbildet med deler av fossilet. Foto: AKIKO SHINYA / Reuters

Mest bevarte hodeskallen

Ifølge forskere skal det være en av de best bevarte hodeskallene til en stor kjøttspisende dinosaur som noen gang er gravd frem.

KORTE ARMER: En illustrasjon av hvordan arten Meraxes gigas skal ha sett ut. – Det er vanskelig å forestille seg at armene ble mye brukt, siden de ikke kan ha nådd den enorme munnen, sier Makovicky. Foto: CARLOS PAPOLIO / Reuters

Skallen er 127 centimeter lang.

– Mange av beinene i ansiktet og hodeskallen var dekket med ujevnheter og furer, noe som ga den et knotete utseende, som en middelaldersk gargoyle, sier paleontolog og studiemedforfatter Pete Makovicky ved Universitetet i Minnesota.

MASSIVT HODE OG KJEVE: Dinosauren hadde et stort hode, men korte armer. Dinosauren skal ha dødd da den var rundt 45 år gammel, ifølge forskerne. Foto: LUIS ROBAYO / AFP

Én meter lange armer

Til tross for den store kroppsbygningen, var armene bare 60 centimeter lange.

– Det er vanskelig å forestille seg at armene ble mye brukt, siden de ikke kan ha nådd den enorme munnen, sier Makovicky.

Skjelettet viser at armene hadde sterke muskler.

– Jeg er tilbøyelig til å tro at de ble brukt i andre typer aktiviteter, som å holde hunnen under paring eller hjelp til å løfte kroppen fra en liggende stilling, sier medforfatter og forsker Juan Ignacio Canale.

Fossilet gir forskere mye ny informasjon, og det er i utmerket form.

– Områder av skjelettet, som armer og ben har hjulpet oss til å forstå endringer i arten og anatomien til Carchardodontosarids, som er den gruppen Meraxes gigas tilhører, Canale.

Meraxes er oppkalt etter en drage fra fiksjonsserien «Song of Ice and Fire» som inspirerte TV-showet «Game of Thrones».

UTGRAVINGSSTEDET: Utgravningene av fossilet ble gjort i Nord-Patagonia i Argentina. Foto: PETER MAKOVICKY / Reuters