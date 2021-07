– Først trodde vi det var et vanlig møte mellom to sjimpanseflokker, forteller Lara M. Southern.

Hun ledet en gruppe forskere fra to tyske universiteter som denne uken publiserte det overraskende funnet i magasinet Nature.

– Men så hørte vi harde slag mot brystkasser, en oppførsel som er typisk for gorillaer, sier Southern.

Sjimpansene skal så ha koordinert et angrep. Gorillaene forsvarte sine yngste, men to babygorillaer ble likevel separert fra mødrene og drept.

Angrepene skjedde til tross for at forskjellen i størrelse skulle tilsi at gorillaene ikke hadde så mye å frykte fra sjimpansene:

Sjimpanser blir mellom 70 og 90 centimeter høye og kan veie opp mot 50 kilo.

Hanngorillaer kan bli opp mot 180 centimeter og veie opp mot 180 kilo.

To sjimpansehanner i Loanga nasjonalparken undersøker et område. Foto: LCP, Lara M. Southern

Prøvde å forsvare flokken

I de to angrepene var det snakk om 27 sjimpanser og henholdsvis fem og syv gorillaer. To mannlige sjimpanser skal ha vært agitatorer bak uenighetene ved begge tilfeller.

Forskerne observerte to forskjellige angrep fra sjimpanser mot gorillaer, som varte i henholdsvis 52 og 79 minutter.

I begge angrepene var det en voksen hanngorilla til stede som prøvde å forsvare flokken sin.

I et av angrepene kastet han en ung hunnsjimpanse – kalt Gia – opp i været slik at hun ble alvorlig skadet.

En gruppe på minst ti sjimpanser omringet så hanngeriljaen og hoppet opp og ned på ham og slo ham mens de hylte og bjeffet.

Resultatet ble at hanngoriljaen trakk seg unna sammen med resten av floken sin, bortsett fra den ene døende babygorillaen.

En hanngorilla – en såkalt silverback – fotografert i Gabon i juni i år. Til tross for at hannene er tre-fire ganger så store om sjimpansene, klarte ikke hannene å forsvare flokken sin. Foto: HANDOUT / AFP

Har lekt med hverandre

Forskerne skriver at sjimpanser og gorillaene vanligvis ikke omgås i stor grad, men pleier å leve relativt harmonisk i samme områder.

– Våre kolleger i Kongo har til og med sett at de to store apeartene har lekt med hverandre, sier en av forskerne bak studien, Simone Pika, til CNN.

– Slåssing grunnet territoriale uenigheter artene innad er svært vanlig. Slåssing artene imellom er derimot noe helt annet, sier Lara M. Southern.

Begge sammenstøtene fant sted i utkanten av sjimpansenes territorium.

– Vi tror derfor dette handlet om nettopp territorium, og at sjimpansene forsvarte hjemmet sitt, sier Southern.

En gorillamor med sin baby i jungelen i Gabon i mai i år. Den vestlige lavlandsgorillaen (latinsk navn Gorilla gorilla gorilla) som lever i Gabon, bor tett med barnet sitt de første tre årene av en gorillas liv. Foto: HANDOUT / AFP

Skal undersøke klimaeffekt

Tobias Deschner fra Max Planck- instituttet, har også vært med på studien. Han sier at matmangel kan ha ført til sammenstøtene mellom de to artene av menneskeaper.

Han sier at klimaendringer har ført til en kollaps i tilgjengeligheten i frukt i andre tropiske regnskoger i Gabon. Det kan være tilfelle også i Loango nasjonalpark og forklare sammenstøtene.

– Det kan være at delingen av matressurser mellom sjimpanser, gorillaer og skogelefanter i Loago Nasjonalpark har ført til økende konkurranse og noen ganger også dødelige sammenstøt mellom de to store apeartene, sier Deschner.

Forskerne skal nå undersøke fenomenet videre.

– Våre studier viser at det fortsatt er mye å studere og finne ut om våre nærmeste levende slektninger, sier Simone Pika til MPG.