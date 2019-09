Det er bare to gjenlevende hunner igjen av arten nordlige hvite neshorn. De lever under streng væpnet bevoktning døgnet rundt i en nasjonalpark i Kenya.

En internasjonalt forskergruppa har tatt 10 egg fra de to hunnene og frossen sperm fra døde hanndyr. Forskergruppa har lykkes med å skape to neshornfoster i laboratoriet Aventea i Italia; altså to prøverørsneshorn, ifølge internasjonale nyhetsbyråer.

Fostrene oppbevares nå i flytende nitrogen. Planen er å sette fostrene inn i en surrogatmor i løpet av kort tid, ifølge kenyanske myndigheter, skriver BBC.

De blir trolig satt inn i en surrogatmor fra en annen underart av hvite neshorn, sørlige hvite neshorn som det er rundt 20.000 igjen av.

Men det er fortsatt en «veldig lang vei å gå», før en ny neshornbaby kan bli født, ifølge ledelsen for parken der de to eneste gjenlevende neshornene lever.

Forskergruppas arbeid omtales som svært viktig for å redde noen av verdens mest truede dyrearter.

Krypskyting

Den største trusselen mot verdens neshorn, har vært krypskyting for å få tak i det svært attraktive hornet. Hornet selges først og fremst til det asiatiske markedet der det ses på potensfremmende og brukes i tradisjonell medisin.

I tillegg er leveområdene til alle neshornarter svært redusert.

Frykt for krypskyting er årsaken til at de to siste gjenlevende av arten nordlige hvite neshorn voktes som juveler i en nasjonalpark i Kenya.

Verdens sist levende hannen av arten nordlige hvite neshorn, Sudan, tas vare på av viltvoktere. Sudan døde i 2018. Foto: Tony Karumba / AFP

Den sist levende hannen, het Sudan og døde 45 år gammel i 2018. Han ble omtalt som som en av verdens mest attraktive ungkarer etter å ha blitt lagt ut på sjekkeappen Tinder i 2017. Målet var å samle inn penger for å redde arten.

Alle verdens fem neshornarter er på lista over truede arter, ifølge Verdens Naturfond, WWF. Den største trusselen i dag er krypskyting.