Forskningen ble publisert i det amerikanske forskningstidsskriftet Science onsdag.

Studien viser det man lenge har antatt, men aldri tidligere har funnet bevis for:

– Dette øker muligheten for at det finnes mer vann, og muligens at det eksisterer liv på jordens naboplanet, skriver forskerne.

Forskerne, som arbeider ved Det nasjonale astrofysikkinstituttet i Bologna, tolker funnet dit hen at innsjøen er noe som ligger fast. De kan imidlertid ikke slå fast om det er en sjø eller et lag med slam.

Ifølge The Guardian, har de italienske forskerne støtte av planetforsker John Bridges ved Universitetet i Leicester.

– De har gjennomført en grundig analyse. Det finnes definitivt et godt grunnlag for å si at det er flytende vann, sier Bridges til avisen.

PRESENTERTE FUNNENE: Den italienske astrofysikeren Elena Pettinelli under en pressekonferanse der Mars-studien ble presentert på det italienske romfartsorganets hovedkvarter i Roma onsdag Foto: Gregorio Borgia / AP

20 kilometer bredt vannreservoar

Funnstedet ligger under et 1,5 kilometer tykt islag, og måler 20 kilometer.

Det er tolket ut ifra radarsignaler fra romfartøyet Mars Express, som mellom mai 2012 og desember 2015 har overvåket den sørlige polarisen på Mars.

De mener det er snakk om de største flytende vannmassene som noen gang er funnet på planeten.

De eventuelle vannmengdene har høye andeler av saltstoffet perklorater. Det er svært giftig, og er trolig det som holder vannet flytende i svært lave temperaturer.

– Dette er garantert ikke behagelige omstendigheter for liv. Jeg tror at dette virkelig er helt på grensa av hva slags omstendigheter liv kan eksistere i, sier Roberto Orosei, en av forskerne bak rapporten.

Den konklusjonen støttes av professor Kirsten Siebach ved Rice University.

– Om det er vann, er det ekstremt kaldt – rett ved frysepunktet, sier Siebach.

ISKAPPE: Bildet er en gjengivelse av hvordan et romskip undersøker den sørlige halvkule på Mars. Italienske forskere har analysert data fra romfartøyet Mars Express, og slått fast at de har funnet flytende vann på jordens naboplanet. Foto: Davide Coero Borga/INAF/ESA / AP

Fant spor av vann i 2015

Forskere har lett etter bevis for at det eksisterer vann på Mars i lang tid. Det er en forutsetning for liv.

Allerede i 2015 fant den amerikanske romfartsorganisasjonene bevis på at det finnes vann i flytende form på vår naboplanet.

Doktorgradsstipendiater ved Georgia institue of technology analyserte bilder fra den ubemannede romsonden Mars Reconnaissance Orbiter, og konkluderte med at det var blitt funnet spor av flytende vann.

Januar i år meldte Science at det var blitt funnet åtte store isbreer, etter at den amerikanske geologen og forskeren Colin Dundas hadde analysert bilder fra en overvåkingssatellitt.

Spor etter elver er det mest åpenbare tegnet på at det en gang var liv på Mars. For anslagsvis 3,6 milliarder år siden hadde den røde planeten store mengder flytende vann og innsjøer, ifølge forskere. Mars er i dag kald, øde og tørr.