Forskere har funnet spor etter ikke-jordisk liv

Makhonjwa-fjellene i Sør-Afrika inneholder noe av verdens eldste stein. Nå har forskere funnet spor etter utenomjordisk liv begravet i de over 3,3 milliarder gamle vulkanske avleiringene.

Det går frem av en studie som er publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Geochimica et Cosmochimica Acta.

– Oppdagelsen er første gang forskere har funnet bevis for utenomjordisk karbon i stein fra jorden, sier Frances Westall, en astrobiolog ved CNRS-senteret for biofysikk i Frankrike, til New Scientist.

Det var meteoritter som styrtet i området for over tre milliarder år siden som brakte med seg karbon, som kalles livets grunnleggende byggestener.

– Livet er universelt

Den danske paleontologen Christian Mac Ørum ved Statens Naturhistoriske Museum i København, er begeistret over funnet.

– Funnet bekrefter hypotesen om at livet er kommet til Jorden fra rommet, sier han til DR.

Ørum mener at funnet viser at liv ikke er noe som er enestående på Jorden, men også finnes andre steder i universet.

– For meg synes dette å være et tegn på at livet er universelt, sier han.

Byggestener til liv

De franske forskerne bak funnet understreker at de ikke faktisk har funnet liv, men det som regnes som nødvendige byggestener for at liv skal kunne oppstå.

Det forskerne rent faktisk har funnet er et millimeter-tynt lag i fjellsiden, som inneholder karbon.

Laget inneholder samtidig såkalte «spineller», et mineral man vanligvis finner i meteoritter. Og de spinellene som er funnet er krystallisert på en måte som ikke kan skje på Jorden.

Kombinasjonen gjør at forskerne er rimelig sikre på at de organiske byggestenene ikke er oppstått på Jorden.

Ikke ny teori

Selve teorien om at liv ikke er oppstått på Jorden, men er kommet hit fra andre steder i rommet, har vært diskutert siden 1800-tallet.

Hypotesen om at liv eksisterer og spres gjennom universet kalles panspermteorien eller panspermhypotesen.

De siste årene har teorien fått ytterligere kraft ved at forskere har funnet en bakterie i Marokko, som kan overleve temperaturer helt opp til 420 grader.

Den vil dermed kunne overleve den ekstreme varme som oppstår når en meteoritt beveger sig gjennom atmosfæren.

De nye funnene i de gamle fjellene i Sør-Afrika kan være beviset som bekrefter teorien om at livet ikke oppsto på Jorden.