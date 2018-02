Forskere fant småkryp som kan bevise skjult liv på Mars

Et ekstremt uvanlig regn i Atacama-ørkenen i Sør-Amerika, har avdekket en utrolig form for liv.

I ørkenområdet, som flere tidligere har tenkt på som livløst, har forskere nå funnet mikroorganismer som har lagt i dvale under jorden i flere tiår, skriver The Independent.

– Forskningen vår forteller at liv som kan overleve på de tørreste stedene på jorden, like så godt kan overleve i lignende klima som på Mars, sier planetforsker Dr. Dirk Schulze-Makuch.

Første gang det er påvist liv fra området

Dr. Schulze-Makuch forsker ved Washington State University.

– Jeg har alltid vært fascinert av å dra til steder hvor folk ikke tror noe kan overleve, for så å finne ut at livet på et eller annet vis har fått det til å funke likevel, sier han.

Og det er akkurat dette forskeren har gjort.

Sammen med en forskningsgruppe, har Schulze-Makuch tatt jordprøver fra seks ulike deler av Atacama-ørkenen mellom 2015 og 2017.

– Mikroorganismer har blitt funnet i ørkenen tidligere, men det var ikke sikkert om disse faktisk stammet fra ørkenen, eller om det var vinden som hadde fraktet døde levninger fra andre steder, sier Schulze-Makuch.

Svaret kom da et ekstremt sjeldent regn skyllet over ørkenen, og avdekket en eksplosjon av biologisk aktivitet.

Uten vann, hadde mikroorganismene gått inn i en dyp dvale. Denne ble brått brutt av det kraftige regnværet. Genetiske tester viste at flere hjemmehørende bakteriearter hadde tilpasset seg livet i det tøffe, ellers tørre klimaet.

Forskningen ble først publisert i PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences).

– Kan ha lagt i dvale i flere tusen år

I 2016 og 2017 dro forskerne på nytt til ørkenen.

Det viste seg da at de samme mikroorganismene gradvis vendte tilbake til dvale, etter hvert som jorden rundt dem tørket.

Dr. Schulze-Makuch understreker at forskere tidligere har funnet døende organismer og DNA-rester nær overflaten, men at dette er første gangen noen har kunnet identifisere et slikt utholdende form for liv som i jorden i Atacama-ørkenen.

EXOMARS: Bildet fra European Space Agency viser når landingsmodulen, Schiaparelli, ble sendt mot Mars i forbindelse ExoMars-oppdraget. Forskere håper de vil få flere svar når den ankommer planeten i 2021. Foto: D. Ducros / AP

– Vi tror disse mikrobielle koloniene kan ligge i dvale i flere hundre, og til og med tusen år. Tilstandene de lever i er veldig like som på Mars. Det er regn som må til for å vekke dem, sier han.

Men det er en stund siden det har regnet på planeten. Milliarder av år tilbake i tid, hadde Mars hav og innsjøer, og det var muligens også livformer som holdt til der.

Etter hvert som planeten tørket inn og ble kaldere, kan altså «Mars-insekter» ha overlevd på samme måten som Atacama-slektningene, skal man tro forskerne.

Et europeisk letefartøy skal etter planen lande på Mars i 2021 som en del av ExoMars-oppdraget.

Det skal da borre to meter ned i jorden for å lete etter tegn til liv, og forskerne håper på tegn som kan bekrefte forskningen deres så langt.